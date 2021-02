Nach Clubhouse-Hype: Facebook & Twitter arbeiten an ähnlichen Funktionen

René Resch

Nach dem Aufsehen, den die Hype-App Clubhouse erzeugt hat, arbeiten Twitter und wohl auch Facebook an ähnlichen Funktionen.

Vergrößern Facebook & Twitter wollen Clubhouse kopieren © Alpha Exploration Co.

Die Social-Media-App Clubhouse hat in den letzten Wochen einen ziemlichen Hype ausgelöst. Nutzer können bei Clubhouse über erstellte Räume per Sprachchat miteinander diskutieren und Zuschauer können die Diskussion, falls von den Raumerstellern gewollt, mitverfolgen. Die App ist dabei nur für Apples iPhone verfügbar und Nutzer können nur per direkter Einladung dem Netzwerk beitreten - das sorgt für eine gewisse Exklusivität.

Facebook arbeitet angeblich an Konkurrenzprodukt

Dieses Gewisse Aufsehen ging am Facebook-Konzern wohl auch nicht vorbei und so soll das Unternehmen bereits dabei sein, eine ähnliche Funktion für die eigenen sozialen Netzwerke zu entwickeln, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf anonyme Insiderquellen. Facebook ist dafür bekannt, beliebte Funktionen anderer Social-Media-Dienste zu kopieren und in die eigenen Dienste zu integrieren. Eine Facebook-Sprecherin sagte gegenüber der NYT: "Wir verbinden Menschen schon seit vielen Jahren durch Audio- und Videotechnologien und suchen immer nach neuen Wegen, um dieses Erlebnis für Nutzer zu verbessern". Die Entwicklung soll sich noch im Anfangsstadium befinden.

Twitter befindet sich bereits in Testläufen

Facebook ist allerdings nicht die einzige Plattform, die an den Erfolg anknüpfen möchte. Auch Twitter arbeitet an einer ähnlichen Funktion und ist sogar schon etwas weiter, wie "The Verge" berichtete. Die bei Twitter genannte "Spaces"-Funktion testen bereits einige Tausend Nutzer der Plattform. Die Funktion ist in der Testform auch nur über das iPhone erreichbar. Während bei Clubhouse selbst die Zahl der Zuhörer auf 5000 Nutzer beschränkt ist, soll es bei "Spaces" keine Beschränkungen geben.

