Schnäppchen: Grafikkarten, Gaming-PCs, Notebooks & Monitore powered by NVIDIA

Michael Schmelzle

Grafikkarten, Gaming-PCs und Spiele-Notebooks mit NVIDIA-GeForce-RTX-Grafik sowie G-Sync-Monitore zum Schnäppchen-Preis: Fünf Wochen lang gibt's jeden Donnerstag neue "Back to (Home-)School"-Angebote powered by NVIDIA und CAPTIVA.

Sponsored Post Vergrößern "Back to home-school"-Angebote zum Schnäppchen-Preis - powered by NVIDIA

In Kooperation mit dem PC-Hersteller Captiva und NVIDIA starten wir in die erste Aktions-Woche mit einem Spiele-PC, drei Grafikkarten und sieben Gaming-Laptops:

250 Euro sparen Sie beim ALTERNATE PC We Love Gaming Special Edition AMD 1 für nur 1549 statt 1799 Euro. Der Spiele-PC eignet sich fürs WQHD-Gaming mit sehr hohen Qualitätseinstellungen und flüssigen Bildraten jenseits der 60-FPS-Grenze. Zur Ausstattung gehören die GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC und der AMD Ryzen 7 3700X mit bis zu 4,4 GHz Boost-Takt. Die Kühlung des Achtkerners übernimmt der be quiet! Dark Rock 4. Dazu gibt's 2 x 8 GB RAM des Typs G.Skill Ripjaws V, die 1-TB-SSD Samsung EVO PLUS M.2 und ein 650-Watt-Netzteil. Das Ganze verpackt Alternate in das stylische Gehäuse Sharkoon TG5 PRO RGB mit Sichtfenster und RGB-Beleuchtung. Windows 10 Home ist vorinstalliert. Gratis mit dazu: Spiele-Key für Rainbow Six Siege Gold .



Grafikkarten mit NVIDIA GeForce RTX 2070 & 2080 SUPER

Solange der Vorrat reicht: Bei notebooksbilliger.de bekommen Sie die INNO3D GeForce RTX 2070 SUPER Twin X2 OC mit 8 GB GDDR6-Videospeicher zum Aktionspreis von nur 459 Euro. Der Boost-Takt der GPU erreicht mindestens 1785 MHz. Und die Gainward GeForce RTX 2070 Super Phoenix V1 kostet auch nur 469 Euro. Die garantierte Boost-Frequenz des Grafikprozessors beträgt 1770 MHz. Alternate bietet die GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G Rev. 2 für nur 649 Euro.an. Der GPU-Boost-Takt erreicht mindestens 1845 MHz. Kostenlos zu jeder Grafikkarte gibt's einen Spiele-Key für Rainbow Six Siege Gold im Wert von 55 Euro.

Gaming-Laptops von Captiva ab 919 Euro

Satte 27 Prozent sparen Sie beim CAPTIVA G9M 20V1 für 919 Euro. Das Gaming-Notebook setzt auf die NVIDIA GeForce GTX 1650 mit dem Intel Core i5-10300H, 16 GB RAM und einer 480-GB-SSD großen PCIe-SSD. Die Tastatur ist beleuchtet. Das IPS-Display mit 15,6 Zoll Bilddiagonale löst in Full-HD auf. Windows 10 Home ist bereits vorinstalliert.

Vergrößern Über 20 Prozent gespart: CAPTIVA G9M 20V1 (links) für 919 Euro und CAPTIVA G14M 20V2 für 1359 Euro. © CAPTIVA

Fette 23 Prozent günstiger ist das CAPTIVA G14M 20V2 für 1359 Euro. Das 17,3-Zoll-Notebook kombiniert die NVIDIA GeForce RTX 2060 mit dem Intel Core i7-10750H, 16 GB Arbeitsspeicher und einer 960-GB-SSD. Die Tastatur ist ebenfalls beleuchtet. Das IPS-Display arbeitet mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Windows 10 Home ist vorinstalliert.

Gaming-Notebooks mit GeForce RTX 2060 ab 990 Euro

Der günstigste Einstieg für mobiles Gaming mit NVIDIA-Raytracing stellt der Acer Nitro 5 (AN515-54-55UY) für exakt 987,64 Euro dar. Die GPU-CPU-Kombo bildet die NVIDIA GeForce RTX 2060 mit dem Intel Core i5-9300H, 8 GB RAM und einer 512 GB großen PCIe-SSD. Das 120 Hertz schnelle IPS-Display mit 15,6 Zoll Bilddiagonale löst in Full-HD auf. Zu den Besonderheiten gehören die beleuchtete Tastatur, der schmale Display-Rahmen und das verbesserte Kühlkonzept Acer CoolBoost. Windows 10 Home ist bereits vorinstalliert.

Die Vorteile von NVIDIA GeForce RTX Mit einer NVIDIA GeForce RTX Grafikkarte profitieren Sie von neuen Techniken wie Raytracing und DLSS. Bereits jetzt unterstützen viele Triple-A-Titel wie Minecraft RTX, Control, Metro Exodus, COD: Modern Warefare, Quake 2 RTX oder Wolfenstein Youngblood Raytracing-Effekte wie Echtzeit-Schatten, Reflexionen und globale Beleuchtung. Und eine NVIDIA GeForce RTX ist auch für kommende Blockbuster-Spiele wie beispielsweise Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion und Bloodlines 2 die ideale Grafikkarte.





Für gut 100 Euro mehr bekommen Sie bei Alternate das MSI GF65 9SEXR-481 Thin zum Aktionspreis von nur 1099 Euro. MSI kombiniert hier die NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q mit dem Intel Core i7-9750H, 8 GB RAM und einer 512 GB großen PCIe-SSD. Das IPS-Display mit 15,6 Zoll Bilddiagonale löst in Full-HD auf. Als Extras gibt's eine rot beleuchtete Tastatur. Windows 10 Home ist nicht vorinstalliert. Dafür gibt's gratis mit dazu einen Spiele-Key für Rainbow Six Siege Gold im Wert von 55 Euro.

Gaming-Notebooks mit GeForce RTX 2070 ab 1315 Euro

Bereits für 1315 Euro gibt's das Acer Predator Triton 300 Gaming PT315-52-741L bei notebooksbilliger.de. Die GPU-CPU-Kombination stellt die NVIDIA GeForce RTX 2070 mit dem Intel Core i7-10750H, 16 GB RAM und einer 512 GB großen PCIe-SSD. Das 120 Hertz schnelle IPS-Display mit 15,6 Zoll Bilddiagonale löst in Full-HD auf. Zu den Highlights des Gaming-Notebooks gehören die RGB-beleuchtete Tastatur und der WLAN-ax-Chip Killer Doubleshot Pro. Windows 10 Home ist nicht vorinstalliert. Dafür gibt's gratis Rainbow Six Siege Gold .

Vergrößern Schnäppchen mit GeForce RTX 2070: Acer Predator Triton 300 Gaming © Acer

Eine Preisklasse höher spielt das OMEN 15-dh0011ng zum Aktionspreis von 1599 statt 1949 Euro - Sie sparen satte 350 Euro! Die NVIDIA GeForce RTX 2070 sorgt hier in Kombination mit dem Intel Core i7-9750H für geballte Gaming-Power. Hinzu kommen 16 GB RAM und einer 512 GB großen PCIe-SSD. Das 15,6 Zoll große IPS-Display arbeitet mit rasanten 240 Hertz Bildwiederholrate und löst ebenfalls in Full-HD auf. Als Extras gibt's eine RGB-beleuchtete Tastatur. Windows 10 Home ist bereits vorinstalliert. Auch hier ist wieder Rainbow Six Siege Gold kostenlos mit dabei.

In der Luxusklasse gibt's das RAZER Blade 15 mit einem Rabatt von 13 Prozent für 1949 Euro bei Saturn. Zur NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q gesellt sich der Intel Core i7-10750H mit bis zu 5 GHz Boost-Takt. Zur weiteren Ausstattung des stylischen Gaming-Notebooks im Alu-Unibody gehören 16 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große PCIe-SSD, Wi-Fi 6 und Thunderbolt 3. Das mit 144 Hertz sehr schnelle IPS-Display (15,6 Zoll) löst in Full-HD auf. Für eine farbenfrohe Optik sorgt die RGB-Einzeltastenbeleuchtung. Windows 10 Home ist vorinstalliert. Im Lieferumfang enthalten ist das "Marvel's Avengers Game Bundle".