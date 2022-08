NASA zeigt spektakuläres Jupiter-Bild – selbst die Wissenschaftler staunen

Panagiotis Kolokythas

Die NASA hat ein neues Bild vom James-Webb-Teleskop veröffentlicht. Es zeigt den Jupiter spektakulärer denn je.

Vergrößern Diese Aufnahme zeigt den Jupiter in seiner ganzen Pracht © NASA / James-Webb-Weltraumteleskop

Die NASA hat ein neues Foto veröffentlicht, welches das James-Webb-Weltraumteleskop von dem größten Planeten in unserem Sonnensystem geknipst hat: Jupiter. Das Bild lässt Wissenschaftler laut Angaben der NASA mächtig staunen. Zitiert wird etwa der Planetenastronom Imke de Pater mit den Worten: "Um ehrlich zu sein, hatten wir nicht erwartet, dass es so gut sein würde." Die Beobachtungen von James Webb sollen den Wissenschaftlern neue Erkenntnisse über das Innenleben des Jupiters liefern.

Erstellt wurden die Bilder von einer Nahinfrarotkamera (NIRCam), die über drei spezielle Infrarotfilter verfügt, die Details des Planeten sichtbar machen. Weil infrarotes Licht für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, wurde das Licht auf das sichtbare Spektrum übertragen.

Vergrößern So sieht der Jupiter aus © NASA / James Webb Weltraumteleskop

Auf dem einen neuen Jupiter-Foto vom James-Webb-Teleskop, welches aus mehreren Einzelbildern zusammengesetzt wurde, sind die Ringe des Jupiters erkennbar. Ebenso die Polarlichter am Nord- und am Südpol des Planeten. "Die Polarlichter leuchten in einem Filter, der rötliche Farben abbildet und auch Licht hervorhebt, das von unteren Wolken und oberen Dunstschleiern reflektiert wird", erklärt die NASA und fügt hinzu: "Ein anderer Filter, der Gelb- und Grüntöne abbildet, zeigt die Dunstschleier, die den Nord- und Südpol umspielen. Ein dritter Filter, der auf Blautöne abgestimmt ist, zeigt Licht, das von einer tieferen Hauptwolke reflektiert wird."

Sturm auf dem Jupiter könnte Erde verschlucken

Auf der rechten unteren Seite des Planeten ist ein Fleck zu erkennen. Dabei handelt es sich um den berühmten Sturm, der auf dem Jupiter tobt. Dieser ist so groß, dass er die Erde verschlucken könnten, so die NASA. Bezeichnet wird er als "Great Red Spot" ("Großer Roter Fleck"), der aber auf der Aufnahme in Weiß erscheint, weil in der Ansicht viel Sonnenlicht reflektiert wird. "Die Helligkeit hier deutet auf eine große Höhe hin – der Große Rote Fleck hat also hoch gelegene Dunstschleier, ebenso wie die Äquatorregion", so die NASA.