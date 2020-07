Livestream: NASA startet heute mit Helikopter zum Mars

Hans-Christian Dirscherl

Die NASA startet heute ab 13.50 Uhr zum Mars. Spektakulär: Neben dem Rover fliegt auch ein Helikopter zum Mars. Die NASA will zudem Bodenproben vom Mars zurück zur Erde bringen!

Vergrößern Perseverance © NASA

Um 7.50 Uhr Ortszeit (7:50 AM EDT; 13.50 Uhr in Deutschland) beginnt das zweistündige Zeitfenster für den Start der Rakete mit Perseverance an Bord. Der Rover samt dem Helikopter befindet sich beim Start an Bord einer United Launch Alliance (ULA) Atlas V Rakete. Die Rakete hebt vom Space Launch Complex 41 der Cape Canaveral Air Force Station ab.

So sind Sie live mit dabei: Die NASA überträgt den Start hier im Lifestream. Der Lifestream beginnt bereits um 13 Uhr.

Alle Prüfungen seien abgeschlossen und die Rakete, eine Atlas V, startbereit. Das teilte die US-Raumfahrtorganisation bereits am Dienstag mit. Die NASA hatte bereits seit einiger Zeit mit einem Start bis zum 31. Juli 2020 geplant und diese Planung kann die US-Raumfahrtbehörde einhalten. Die Rakete startet nach der aktuellen Planung am 30. Juli., Donnerstagmorgen (Ortszeit) von der Cape Canaveral Air Force Station. Am 18. Februar 2021 soll der Mars-Rover dann im "Jezero Crater" auf dem Roten Planeten landen.

Die NASA bereitet sich seit Jahren auf den Start ihre nächsten Marsmission vor. Dabei soll eine Rakete den Mars-Rover "Perseverance" (englisch für „Ausdauer/Beharrlichkeit“) zusammen mit der Flugdrohne/dem Helikopter Ingenuity zum Mars bringen. Perseverance soll auf dem Mars herumfahren und nach Spuren von mikrobakteriellem Leben suchen. Außerdem soll der Rover Klima und Geologie des Mars erforschen. Ingenuity wiederum soll über die Oberfläche fliegen. Die NASA will damit ausreichend Erfahrung für künftige Flüge auf dem Mars sammeln. Mehr zu diesem Mars-Helikopter erfahren Sie hier: Ingenuity: NASA schickt erstmals Helikopter zum Mars.



Allein die Vorstellung eines autonom über den Mars fliegenden Helikopters ist bereits spektakulär, doch die NASA plant noch weiter: Sie will Bodenproben, die der Mars-Rover einsammelt, zurück zu Erde bringen lassen. Wie das ablaufen soll, lesen Sie in diesem Artikel: Hammerplan - so will die NASA Bodenproben vom Mars zur Erde bringen.



Wir haben in diesem Artikel alle wichtigen Fakten zu dieser Marsmission zusammengefasst: Perseverance - spektakuläre Marsmission startet Ende Juli.



Diese Video zeigt den geplanten Ablauf der Mission.



