NASA-Mars-Rover erzeugt atembaren Sauerstoff

Panagiotis Kolokythas

Die NASA meldet einen weiteren Erfolg bei der Mars-Mission: Es wurde atembarer Sauerstoff auf dem Mars erzeugt.

Vergrößern Dieses Gerät, "Moxie" genannt, hat den Sauerstoff auf dem Mars erzeugt © NASA

Nach dem ersten Helikopter-Flug von Ingenuity auf dem Mars, dem in Kürze ein zweiter Flug folgen wird, feiert die NASA in dieser Woche auch noch einen weiteren Erfolg: Zum ersten Mal wurde direkt auf dem Mars atembarer Sauerstoff erzeugt, wie die NASA meldet. Der im Februar gelandete sechsrädige Roboter Perseverance trägt ein "toastergroßes" experimentelles Instrument, welches auf den Namen "Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment" getauft wurde. Oder kurz: MOXIE.

Die NASA weist darauf hin, dass der Begriff "Moxie" auch ein alter Begriff in der englischen Sprache für eine Persönlichkeitseigenschaft sei. Jemand mit "Moxie" gelte als mutig, abenteuerlustig, abgehärtet und temperamentvoll.



Am 20. April wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem aus der aus 96 Prozent Kohlendioxid bestehenden Mars-Atmosphäre insgesamt fünf Gramm Sauerstoff erzeugt wurde. Dieser würde dazu ausreichen, um einen Menschen 10 Minuten lang mit atembaren Sauerstoff zu versorgen. Laut der NASA könne MOXIE um die 10 Gramm Sauerstoff pro Stunde auf dem Mars erzeugen, im Rahmen der aktuellen Mars-Mission seien in den nächsten zwei Jahren noch neun weitere Experimente geplant, bei denen MOXIE zum Einsatz kommen soll. Das erste kurze Experiment habe vor allem dazu gedient festzustellen, ob MOXIE die Reise von der Erde zum Mond gut überstanden hat. Bei den nächsten Experimenten werden dann unter anderem Betriebsmodi und die Effizienz zu verschiedenen Tageszeiten und atmosphärischen Bedingungen getestet.



Weiterer wichtiger Schritt, um Menschen auf den Mars zu fliegen... und wieder zurück

Die NASA sieht das erste gelungene Experiment mit MOXIE als historisch an. Immerhin sei es der erste Schritt dahin, dass irgendwann mal Menschen den Mars betreten können. Und vor allem nicht dauerhaft dort bleiben müssen, sondern auch wieder zurück zur Erde fliegen können.

"MOXIE hat noch mehr Arbeit vor sich, aber die Ergebnisse dieser Technologiedemonstration sind vielversprechend, da wir uns unserem Ziel nähern, eines Tages Menschen auf dem Mars zu sehen. Sauerstoff ist nicht nur das Zeug, das wir atmen. Raketentreibstoff hängt von Sauerstoff ab, und zukünftige Entdecker werden darauf angewiesen sein, Treibstoff auf dem Mars zu produzieren, um die Reise nach Hause zu schaffen", erklärt Jim Reuter von der NASA.

Die NASA rechnet vor, dass bei künftigen Missionen insgesamt 7 Tonnen Raketentreibstoff und 25 Tonnen Sauerstoff nötig seien, um vier Astronauten, die sich auf der Marsoberfläche befinden, zurück auf die Erde zu bringen. Pro Jahr auf dem Mars würden die vier Astronauten etwa 1 Tonne Sauerstoff verbrauchen. Der Transport einer solchen großen Menge von Sauerstoff von der Erde zum Mars wäre eine äußerst beschwerliche Aufgabe. Viel wirtschaftlicher und praktischer wäre es dagegen, eine XXL-Variante von MOXIE auf den Mars zu transportieren. Ein 1-Tonnen-Sauerstoffkonverter könnte dann den Sauerstoff direkt auf der Marsoberfläche produzieren.

So funktioniert MOXIE

Die NASA erklärt auch, wie genau MOXIE funktioniert. Das etwa 17 Kilogramm schwere Gerät innerhalb des Mars-Rovers "saugt" die aus 96 Prozent Kohlenstoffdioxid bestehende Mars-Atmosphäre auf und trennt die Sauerstoffatome von den Kohlendioxidmolekülen. Als Abfallprodukt entstehe dabei Kohlenmonoxid, dass MOXID in die Atmosphäre emittiert.



Für die Umwandlung ist eine Hitze von etwa 800 Grad Celsius notwendig, weshalb MOXIE aus hitzebeständigen Materialien besteht."Dazu gehören 3D-gedruckte Teile aus einer Nickellegierung, die die durchströmenden Gase erwärmen und kühlen, sowie ein leichtes Aerogel, das hilft, die Wärme zu halten", so die NASA. An der Außenseite von MOXIE ist eine dünne Goldschicht aufgebracht, die die Infrarotwärme reflektiert und so verhindert, dass durch die Hitze andere Teile des Mars-Rovers Perseverance beschädigt werden.