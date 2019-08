Mutant Year Zero und Hyper Light Drifter gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store sind wieder zwei Spiele gratis erhältlich. Darunter das coole Runden-Strategie-Spiel Mutant Year Zero.

Vergrößern Diese beiden Spiele gibt es aktuell gratis im Epic Games Store

Die Nutzer des Epic Games Store dürfen sich auch in dieser Woche über zwei Spiele freuen, die sie gratis herunterladen und dauerhaft behalten dürfen. Diese Woche werden nur Windows-Gamer bedient, dafür haben die beiden Spiele einen Gesamtwert von immerhin 51 Euro. Bis Donnerstagnachmittag sind die Spiele Hyper Light Drifter (Wert: 15,99 Euro) und Mutant Year Zero: Road to Eden (Wert: 34,99 Euro) kostenlos erhältlich.

Für Xcom-Fans: Mutant Year Zero - Road to Eden

Vergrößern Mutant Year Zero: Road to Eden ist ein originelles rundenbasiertes Strategie-Spiel © mutantyearzero.com

Vor allem Mutant Year Zero: Road to Eden ( hier zum Download ) ist eine klare Empfehlung unserseits wert. Es handelt sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel mit schrägen Charakteren, einem ausgefeilten und abwechslungsreichen Gameplay und einer äußerst langen Kampagne in einer post-apokalyptischen Welt. Erschaffen wurde das Spiel von Entwicklern, die bereits an Hitman und Payday beteiligt waren. Es verbindet Elemente aus der bekannten Xcom-Reihe, mit denen aus Schleichspielen und Action-Adventure-Spielen.

Wer schon immer mit einem mutierten Schwein und einer Ente die Welt retten wollte, wird bestens bedient. Aus der Spielebeschreibung:

"Nun ist alles vorbei und auf der Welt ist es ruhig geworden. Die Natur erobert sich die Städte zurück. Der Wind pfeift durch leere Straßen, die zu Friedhöfen geworden sind. Die Menschen sind alle fort. Durch diese Überreste der Zivilisation streifen nun Mutanten – deformierte Menschenwesen und Tiere zugleich – auf der Suche nach Erlösung oder einfach etwas Essbarem. Um zu überleben, müssen du und deine Gefährten hinausziehen und die Zone erkunden. Denn vielleicht ist das alles nur Schwachsinn."

Wer nach dem Durchspielen der Road-to-Eden-Kampagne noch nicht genug hat, der kann sich dann im Epic Games Store auch das Add-on "Seed of Evil" für 14,99 Euro zulegen.

Die minimalen Systemvoraussetzungen für Mutant Year Zero: Windows 7, Intel Core i5-760/AMD Phenom II X4 965, 6 GB RAM, Nvidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870 und 8 GB freier Festplatten-Speicherplatz.

Action-Adventure im 16-Bit-Stil: Hyper Light Drifter

Vergrößern Szene aus Hyper Light Drifter © Heart Machine

Das Spiel Hyper Light Drifter ( hier zum Download ) aus dem Jahr 2016 ist ein Action-Adventure, das im Stil von Klassikern aus der 16-Bit-Ära kommt, spieltechnisch aber moderne Spielmechaniken bietet. Den Spieler erwartet eine große Welt, die voller Gefahren aber auch Schätze ist.

Die minimalen Systemvoraussetzungen für Hyper Light Drifter: Windows 7, 1,2-GHZ-CPU, 4 GB RAM, DirectX-10-Grafikkarte und 2 Gigabyte freier Speicherplatz.