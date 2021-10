Musk: Noch 2021 rollen erste Teslas in Deutschland vom Band

Hans-Christian Dirscherl

Tesla hat an seiner Fabrik in Grünheide eine Riesenparty veranstaltet. Dabei kündigte Elon Musk an, dass die ersten Tesla-Fahrzeuge aus Deutschland noch im Dezember 2021 vom Band laufen sollen. Plus: Bilder von der Party.

Vergrößern Tesla: Noch 2021 sollte erste Autos in Deutschland vom Band rollen © TierneyMJ/Shutterstock.com

Tesla hat am Samstag (9.10.2021) auf dem Gelände seiner in der Fertigstellung befindlichen Gigafactory in Grünheide einen Tag der offenen Tür (als „County Fair“ bezeichnet) veranstaltet und dabei eine große Party gefeiert. Elon Musk war anwesend und kündigte an, dass die ersten Model Y in Grünheide noch im Jahr 2021 vom Band laufen sollen. Spätestens im Dezember 2021 solle die Auto-Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide für den europäischen Markt beginnen. Das berichtet unter anderem die FAZ in ihrer Online-Ausgabe.

Dabei handelt es sich aber nur um das Anlaufen der Fertigung und noch nicht um das Erreichen der finalen Produktionskapazität. Erst bis Ende 2022 soll die Auto-Produktion komplett hochgefahren werden und auch die ebenfalls für Grünheide geplante Batteriefabrik soll dann mit der Fertigung beginnen. Tesla plant 5.000 bis vielleicht sogar 10.000 Autos (dabei handelt es sich um das Model Y ) pro Woche herstellen zu können. Plus zusätzlich noch Akkus in der benachbarten Batteriefabrik.



Musk machte diese optimistische Aussage trotz der nach wie vor ausstehenden endgültigen Genehmigung für die Tesla-Fabrik. Insbesondere Fragen nach der Wasserversorgung treiben einige der Anwohner und einige Umweltschutzverbände um. Tesla hat für seine Fabrik in Brandenburg bisher nur vorläufige Genehmigungen bekommen. Musk weist aber alle Vorwürfe zurück und betont, dass die Tesla-Fabrik vergleichsweise wenig Wasser verbrauchen würde.



Musk sieht aber ein anderes Problem: Es sei schwierig, genügend qualifizierte Mitarbeiter zu finden und einzustellen. Siehe hierzu auch: Deutsche Tesla-Fabrik - 40.000 Jobs möglich - Sie können sich jetzt bewerben.



Am Tag der offenen Tür durften 9000 Menschen gleichzeitig auf das Gelände. Tesla stellte ein Riesenrad und Würstchenbuden auf. Wer sich ein Ticket vorab gesichert hatte, konnte das neue Werk besichtigen, in dem Roboter bereits im Testbetrieb laufen. Godzilla und King Kong heißen zwei dieser Roboter, wie die Morgenpost berichtet. Laut FAZ waren auch Probefahrten im Model Y möglich. Wir waren bei der Deutschland-Premiere des Model Y dabei: Tesla Model Y Deutschland-Premiere - alles was Sie wissen müssen .



Einige Tweets dokumentieren das Treiben am Tag der offenen Tür:

Giga Berlin right now 😳🤯 @elonmusk pic.twitter.com/ExC4bKKRa9 — Tesla Silicon Valley Club (@teslaownersSV) October 9, 2021

