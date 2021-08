Musk-Lachanfall nach Laschet-Frage zur Zukunft des Autos

Panagiotis Kolokythas

Tesla-Chef Musk traf am Freitag den CDU-Bundeskanzlerkandidaten Armin Laschet. Dabei kam es zu einer kuriosen Szene.

Vergrößern Elon Musk traf am Freitag Armin Laschet an der Gigafabrik in Brandenburg © Shutterstock.com / Alex Gakos

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Tesla-Chef Elon Musk besuchten am Freitag die im Bau befindliche Gigafabrik in Brandenburg. Dabei kam es zu einer kuriosen Szene, die aktuell auf Twitter für Heiterkeit sorgt. Elon Musk musste herzhaft über eine Frage von Laschet lachen:

Vor laufenden Kameras stellte Laschet an Musk in englischer Sprache die Frage "Was ist die Zukunft des Autos?" Und schob noch hinterher "Wasserstoff oder ...". Dabei wurde er aber von Musk unterbrochen, der wie aus der Pistole geschossen antwortete: "Elektrisch. Wasserstoff ist Zeitverschwendung. Selbstverständlich."

Anschließend fing Musk lautstark an zu lachen, während Laschet seine Frage zumindest gegenüber den Journalisten begründen wollte und dafür zur deutschen Sprache wechselte. Da gäbe es einen wissenschaftlichen Streit, so der NRW-Ministerpräsident, aber Musk hörte ihm da schon gar nicht mehr zu, lachte weiter und Laschet lachte verlegen mit.

Eine andere Antwort wäre wohl von Musk auch nicht zu erwarten gewesen, zumal es auch immer mehr Zweifel und Wissenschaftler und Autobauern daran gibt, ob Wasserstoff tatsächlich als Treibstoff geeignet ist.

Bei dem Treffen äußerte Musk übrigens die Hoffnung, dass die ersten Tesla-Fahrzeuge ab Oktober vom Band der Gigafabrik in Brandenburg rollen können. Laschet sprach sich für einfachere Investitionen in Deutschland aus, wofür schneller Genehmigungsverfahren nötig seien und die Bürokratie abgebaut werden müsse.