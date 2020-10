Mulan: Bald nicht mehr exklusiv bei Disney+

Denise Bergert

Ab dem 6. Oktober ist die Realverfilmung von "Mulan" auch bei Amazon Video und in Googles Play Store verfügbar.

Vergrößern Ab 6. Oktober ist "Mulan" auch bei anderen Streaming-Anbietern verfügbar. © Disney

Seit 4. September 2020 war der Disney-Blockbuster "Mulan" exklusiv beim Streaming-Dienst Disney+ erhältlich. Neben ihrer monatlichen Abo-Kosten für Disney+ mussten interessierte Zuschauer eine einmalige Gebühr in Höhe von 21,99 Euro zahlen, um den Film im Stream sehen zu können - fast so, als hätten sie sich ein Kino-Ticket gekauft. Für den stattlichen Preis konnte "Mulan" über Disney+ jedoch innerhalb eines Monats beliebig oft gestreamt werden.

Mit der Exklusiv-Vermarktung von "Mulan" über Disney+ ist nun im Oktober Schluss. Wie Disney heute bekannt gibt , ist "Mulan" ab 6. Oktober 2020 auch über die Konkurrenz-Dienste Amazon Video und den Google Play Store erhältlich. Dort ist der Stream des Blockbusters jedoch auch nicht wesentlich günstiger - es fallen jedoch keine monatlichen Streaming-Abo-Gebühren. Im Google PlayStore kostet die HD-Version 21,99 Euro. Bei Amazon Video steht "Mulan" immerhin in der 4K-Version bereit und kostet ebenfalls 21,99 Euro. Eine HD-Version wird bislang nicht gelistet. Wer sparen will und bereits ein Disney+-Abo hat, sollte sich noch zwei Monate gedulden. Am 4. Dezember 2020 will Disney "Mulan" in das reguläre Abo von Disney+ aufnehmen. Dann kostet der Film im Stream keine zusätzlichen Gebühren mehr.