Mozilla bessert Firefox und Thunderbird nach

Mozilla hat für Firefox und Thunderbird Updates auf Version 91.0.1 bereitgestellt. Die Updates beseitigen eine Sicherheitslücke sowie einige Bugs.

Am 10. August hat Mozilla die neuen Browser-Versionen Firefox 91.0 und Firefox ESR 91.0 sowie das Mail-Programm Thunderbird 91.0 veröffentlicht. Jetzt bessert Mozilla nach und bringt jeweils Updates auf die Version 91.0.1. Darin haben die Mozilla-Entwickler eine Sicherheitslücke geschlossen, die Angriffe auf Web-Server ermöglicht hat.



In Mozillas Sicherheitsmeldung MFSA2021-37 weist der Hersteller die Schwachstelle CVE-2021-29991 als hohes Risiko aus. Demnach akzeptiert Firefox 91.0 ein Newline-Zeichen (Zeilenumbruch) in einem HTTP/3-Header und interpretiert das Ergebnis fälschlich als zwei separate Header. Damit könnte ein Angreifer Web-Server mittels HTTP/3 attackieren („header splitting attack“).



▶Die neuesten Sicherheits-Updates



Außerdem haben die Entwickler unter anderem einen Fehler ausgemerzt, durch den unter Umständen Tabs aus privaten Browser-Fenstern in nicht privaten Fenstern sichtbar werden könnten. Hinzu kommen Verbesserungen bei der Stabilität des Programms.



▶Download Firefox 91.0.1



In Firefox ESR 91.0.1 hat Mozilla die gleiche Sicherheitslücke geschlossen. Firefox ESR 78.13.0 ist offenbar nicht betroffen. Auch Mozillas Mail-Programm Thunderbird ist in der neuen Version 91.0.1 erhältlich. Darin ist die gleiche Schwachstelle behoben wie in Firefox. Außerdem hat auf 32-Bit Windows-Systemen die obligatorische Verschlüsselung so genannter OTR-Chats (off the record) versagt. OTR-Chats heißen so, weil kein Chat-Protokoll gespeichert wird.



Am 7. September will Mozilla Firefox 92 sowie Firefox ESR 78.14 und 91.1 veröffentlichen.