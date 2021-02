Mozilla VPN startet bald in Deutschland

Panagiotis Kolokythas

Der Dienst Mozilla VPN wird in Kürze auch in Deutschland starten. Das bietet der VPN-Service.

Vergrößern Mozilla VPN startet noch im 1. Quartal 2021 auch in Deutschland © Mozilla

In einigen Ländern ist Mozilla VPN bereits seit Sommer 2020 verfügbar . Noch im ersten Quartal 2021 wird Mozilla VPN nun auch in Deutschland an den Start gehen, wie der Mozilla-Experte und Web-Entwickler Sören Hentzschel in seinem Blog berichtet .

Aktuell kann Mozilla VPN für 4,99 US-Dollar im Monat in den USA, Großbritannien, Kanada, Singapur, Neuseeland und Malaysia genutzt werden. In den nächsten Wochen kommen dann Deutschland und auch Frankreich hinzu. Unterstützt werden alle relevanten Plattformen, also Windows 10, macOS, Android, iOS und Linux. Eine Mindestvertragsdauer gibt es nicht, die Kündigung von Mozilla VPN wird also von Monat zu Monat möglich sein.

Die besten VPN-Anbieter 2021

Das Ziel von Mozilla VPN ist es, den Nutzern eine günstige Möglichkeit anzubieten, mit einer möglichst schnellen Verbindung sicher zu surfen. Dabei findet eine Verschlüsselung aller Daten auf dem genutzten Gerät statt und es werden keinerlei Netzwerkaktivitäten aufgezeichnet, wie Mozilla versichert. Das VPN-Netzwerk besteht aus über 280 Servern in über 30 Ländern. Es gibt keine Bandbreiten-Limitierungen und es können bis zu fünf Geräte zeitgleich mit einem Mozilla-VPN-Konto genutzt werden.

Wann genau es hierzulande mit Mozilla VPN losgeht, steht offenbar noch nicht fest. Die Interessenten können sich aktuell in einer Warteliste anmelden und werden dann informiert, sobald Mozilla VPN startet. Hentzschel weist darauf hin, dass Mozilla für den Dienst Mozilla VPN mit dem schwedischen VPN-Anbieter Mullvad zusammenarbeitet. Wert werde auf eine möglichst einfache Bedienung gesetzt und zum Einsatz komme das moderne und schlanke WireGuard-Protokoll. "Weder werden Nutzungsdaten geloggt noch mit einer externen Analysefirma zusammengearbeitet, um Nutzungsprofile zu erstellen", erklärt Hentzschel.