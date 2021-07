Mozilla-Studie: Youtube verstößt bei Video-Vorschlägen gegen eigene Richtlinie

Denise Bergert

Mozilla hat per Crowdsourcing-Daten den Youtube-Algorithmus für Video-Vorschläge untersucht und kommt zu einem vernichtenden Ergebnis.

Vergrößern Der Youtube-Algorithmus empfiehlt Videos, die gegen die Youtube-Richtlinien verstoßen. © Mozilla

Mit Hilfe der Browser-Erweiterung RegretsReporter hat Mozilla den umstrittenen Youtube-Algorithmus für Video-Empfehlungen in einer zehnmonatigen Studie untersucht. Die Erweiterung verwandelt freiwillige Youtube-Nutzer in Youtube-Wächter, die Video-Empfehlungen als unpassend melden können und mit ihrer Datenspende die bislang größte Untersuchung des Youtube-Algorithmus mit Crowdsourcing-Daten möglich gemacht haben.

Im Rahmen der Studie seien die RegretsReporter-Nutzer auf zahlreiche unpassende Videos in ihren Empfehlungen gestoßen – sie reichten von Covid-19-Panikmache über politische Falschinformation bis hin zu unangemessenen Cartoons. Mozilla zufolge sind nicht-englischsprachige Nutzer weitaus häufiger von diesen unpassenden Video-Empfehlungen betroffen. Die Rate ist hier rund 60 Prozent höher als in Ländern mit Englisch als Hauptsprache. 71 Prozent aller Videos, die von den Freiwilligen über RegretsReporter gemeldet wurden, wurden ihnen vom Youtube-Algorithmus empfohlen. 200 dieser Videos wurden inzwischen von Youtube entfernt, weil sie die Richtlinien der Plattform verletzt hatten. Bevor sie offline gingen, zählten sie zusammengenommen jedoch bereits mehr als 160 Millionen Views.

"YouTube muss zugeben, dass sein Algorithmus so konzipiert ist, dass er den Menschen schadet und sie falsch informiert" , erklärt Brandi Geurkink, Senior Manager of Advocacy bei Mozilla. "Unsere Untersuchungen bestätigen, dass YouTube Videos, die gegen die eigenen Richtlinien verstoßen, nicht nur hostet, sondern aktiv empfiehlt. Wir wissen jetzt auch, dass Menschen in nicht-englischsprachigen Ländern am ehesten unter dem außer Kontrolle geratenen Empfehlungsalgorithmus von YouTube zu leiden haben." Mozilla hofft, mit der Untersuchung die Öffentlichkeit und die Gesetzgeber wach zu rütteln. Auf lange Sicht hofft das Unternehmen auf mehr Transparenz bei der Youtube-KI.