Mozilla: Neue Logos für Firefox-Tools vorgestellt

Hans-Christian Dirscherl

Für die ersten drei Firefox-Tools liegt das neue Logo vor. Für den Firefox-Bowser und die restlichen Tools folgen die neuen Logos ab dem 10. Juni.

Vergrößern Das sind die ersten drei der neuen Logos für Firefox. Mit Firefox Sharp Sans als Schriftart. © blog.mozilla.org/opendesign/a-glimpse-of-whats-to-come/

Bereits Ende Juli 2018 hatten wir berichtet, dass Mozilla ein neues Logo für Firefox und dessen Ableger entwickelt. Jetzt hat Mozilla zumindest schon mal die neuen Logos für Firefox Lockwise (Passwort-Manager) sowie Firefox Monitor (Datenleck-Überwachungs-Dienst) vorgestellt, wie der Mozilla-Experte Sören Hentzschel berichtet.

Denn bei der seit 2018 laufenden Überarbeitung der Logos soll nicht nur der eigentliche Firefox-Browser ein neues Fuchs-Logo erhalten, sondern die Firefox-Logos aller Firefox-Einzelprodukte sollen ein neues Outfit bekommen. Also Firefox für Desktop-PCs, für Android, für iOS sowie Firefox Klar (die auf Privatsphärenschutz optimierte Firefox-Smartphone-Version), Firefox Lite (ein abgespeckter Android-Browser) und Firefox Reality (eine Mixed-Reality-Variante von Firefox). Und Apps wie Firefox Lockwise und Firefox Notes oder Dienste wie Firefox Send. Jedes der genannten Produkte hat ein eigenes Logo und alle diese Logos sollen nun mit dem kommenden Redesign neu gestaltet, gleichzeitig aber auch aufeinander abgestimmt werden um das einheitliche Erscheinungsbild der Marke Firefox und deren Erkennbarkeit zu verbessern.

Beide jetzt vorgestellten neuen Logos sind erkennbar bei Farbe und Form aufeinander abgestimmt, haben aber trotzdem jedes eine eigene Note. Bei Firefox Lockwise (ehemals Firefox Lockbox) steht passenderweise ein Schloss (das laut Hentschzel auch als menschliches Profil verstanden werden kann) im Mittelpunkt und bei Firefox Monitor ist es eine Lupe. Damit dürfte das Prinzip auch für alle weiteren kommenden Firefox-Logos feststehen: Farbe und Form nach einem einheitlichen Muster, aber mit jeweils einem individuellen Erkennungsmerkmal. Auch Firefox Send folgt bereits diesem neuen Designmuster.

Firefox Sharp Sans kommt als Schrift bei dem neuen Design zum Einsatz. Mozilla hat diese Schriftart eigens entwickeln lassen, wie Hentschzel erläutert.



Mozilla will in der Woche ab dem 10. Juni 2019 alle neuen Firefox-Logos vorstellen. Also auch das für den eigentlichen Firefox-Browser.



