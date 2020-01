Motorola One Dual-Sim Smartphone im Angebot des Tages bei Amazon

René Resch

Bei Amazon erhalten Sie heute das Motorola One Dual-Sim Smartphone im "Angebot des Tages" zum absoluten Top-Preis.

Vergrößern Motorola One im Angebot des Tages bei Amazon © Amazon

In Amazons "Angebot des Tages" gibt es heute das Motorola One Dual-Sim Smartphone zum Top-Preis für 159,99 statt 199,99 Euro. Beim Blick in Preissuchmaschinen zeigt sich das es sich hierbei tatsächlich um ein gutes Angebot handelt. Für Motorola-Smartphone gehen die Preise sonst erst ab 184,90 Euro los. Sie können bei dem Amazon-Angebot also rund 25 Euro (24,91 Euro) sparen.

Motorola One Macro Dual-Sim Smartphone

6,2"-Display, Macro-Vision-Kamera, 64 GB / 4 GB, Android 9.0 inkl. Schutzcover

für 159,99 statt 199,99 Euro in Dunkelblau - Violett

AI-Kamerasystem und Laser-Autofokus. Das leistungsstarke Kamerasystem umfasst eine Hauptkamera mit Laser-Autofokus

Spezielle Macro-Vision-Kamera.



Schneller, leistungsstarker 2,0-ghz-Octa-Core-Prozessor



4 GB RAM + 64 GB Speicherplatz. Problemlos mehrere Apps gleichzeitig nutzen und jede Menge Platz für Fotos, Filme, Musik und Apps

Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei dem Angebot um ein Tagesangebot. Wenn Sie sich für das vorgestellte Produkt interessieren, sollten Sie also relativ schnell zugreifen.

