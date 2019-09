Motorola Moto G7 und One Vision günstig bei Amazon

Dennis Steimels

Gutes Smartphone für wenig Geld gefällig? Motorola Moto G7 und One Vision aktuell sehr preiswert bei Amazon. Hier finden Sie alle Infos.

Vergrößern Amazon Angebot: Motorola Moto G7 und Moto One Vision © Motorola

Im Rahmen der Aktion Sommer-Schluss-Angebote 2019 , listet Amazon jede Menge Produkte aus unterschiedlichsten Kategorien stark reduziert. Die Aktion findet bis zum 16. September statt, jeden Tag ab 6 Uhr gibt es bis dahin neue Angebote. Mit dabei sind aktuell die beiden Motorola-Smartphones Moto G7 und Moto One Vision , die mit guter Ausstattung für wenig Geld überzeugen.

Das Moto G7 hat ein 6,2 Zoll großes Display im 19:9-Seitenverhältnis, eine 12-Megapixel-Kamera und einen 64 GB großen Speicher für Fotos, Videos, Apps und sonstige Dateien. Der Octa-Core-Prozessor von Qualcomm wird von 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt. An Bord ist derzeit Android 9, das Update auf Android 10 wird folgen. Und davon träumen teilweise ehemalige Flaggschiffe, die keine neue Android-Version mehr kriegen - dieses Einsteiger/Mittelklasse-Gerät dagegen schon.

Das Moto One Vision beeindruckt mit einem 6,3 Zoll großen Fullscreen im 21:9-Format - Filme sehen Sie auf dem Handy ohne die bekannten schwarze Balken. Die Frontkamera befindet sich direkt im Display oben links in der Ecke, um mehr Bildschirm auf die Vorderseite zu bringen. Das Moto One Vision beeindruckt mit einer 48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, der Speicher ist 128 GB groß und der Arbeitsspeicher hat 4 GB. Auch das Moto One Vision läuft derzeit mit Android 9, das Update auf Android 10 kommt.

Alternative: Die weiteren G7-Varianten

Motorola Moto G7 Power günstig kaufen

Das Moto G7 Power hat ein großes 6,2 Zoll-Display, eine 12-Megapixel-Kamera, 64 GB Speicher, 4 GB RAM und passend zum Namen einen großen Akku. Der hat 5000 mAh und soll 60 Stunden durchhalten.

Motorola Moto G7 Play günstig kaufen

Das Moto G7 Play ist die günstigste G7-Variante und vor allem für Einsteiger geeignet. Spannend ist, dass auch diese Version mit aktuellem Android 9 arbeitet. Selbst einige aktuelle Top-Smartphones haben das Update noch nicht erhalten. Auch Einsteiger kommen so in den Genuss der neuesten Software-Features.

Motorola Moto G7 Plus günstig kaufen

Das Moto G7 Plus nutzt eine Dual-Kamera mit 16 und 5 Megapixel sowie eine große f/1.7Blende, um möglichst viel Licht einzufangen. Das macht sich gerade bei schlechten Lichtbedingungen bemerkbar. Für mehr Licht sorgt auch der auf der Vorderseite eingebaute Blitz für Selfies bei Dunkelheit.