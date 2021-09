Morgen bei Aldi: Gaming-PC mit Windows 11 & RTX 3080

Anschlüsse

Vorderseite: 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x Mic In, 1 x Audio Out

Rückseite: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2 (Typ-A), 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 (Typ-C), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Typ-A), 2 x WiFi-Antennen, 1 x PS/2 Combo Port, 1 x 2,5G LAN (RJ45), 1 x HDMI 2.1, 3 x Displayport 1.4a, 5 x Audio Out, 1 x Optical S / PDIF Out