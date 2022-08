Monster-Rückruf: Fast alle Ferraris ab 2005 müssen in die Werkstatt – Bremsenversagen

Hans-Christian Dirscherl

Fast alle Ferraris, die der Sportwagenhersteller seit 2005 verkauft hat, müssen in die Werkstatt. Die Bremsen können versagen.

Die Sportwagenschmiede Ferrari ruft fast jeden Ferrari zurück in die Werkstatt, den das Unternehmen seit 2005 verkauft hat. Wegen eines ernsten Problems: Ausgerechnet bei den superschnellen Ferraris können die Bremsen versagen, wie Arstechnica berichtet .

Der Grund für den Rückruf

Der Grund für das potenzielle Bremsversagen und des deshalb durchgeführten Rückrufs klingt trivial, ist es aber nicht: Ein defekter Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters entlüftet möglicherweise nicht richtig. Dadurch kann sich ein Unterdruck aufbauen, der dazu führt, dass Bremsflüssigkeit austritt. Wenn aber Bremsflüssigkeit fehlt oder gar nicht mehr vorhanden ist, dann fällt die Bremse aus. Die Horrorvorstellung eines jeden Autofahrers: Sie treten das Bremspedal voll durch – und der Wagen wird nicht langsamer.

Die Ferrari-Werkstätten tauschen den Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter aus. Außerdem spielen die Werkstätten ein Software-Update auf, das dazu führt, dass der Fahrer informiert wird, wenn die Bremsflüssigkeit im Bremsbehälter zur Neige geht.

Ferrari geht zwar davon aus, dass nur rund ein Prozent der Fahrzeuge tatsächlich von diesem Problem betroffen sind, doch da man die betroffenen Fahrzeuge nicht im Voraus identifizieren kann, müssen eben alle zur Kontrolle in die Werkstatt. Allein in den USA sind 23.555 Sportwagen betroffen – die Autozeitung meldet zwar, dass die 23.555 die Zahl der weltweit zurückgerufenen Ferraris sein soll. Angesichts der deutlich höheren Gesamtverkaufszahlen von Ferrari dürfte die Zahl von 23.555 tatsächlich nur für die USA gelten und weltweit müssen wohl noch viel, viel mehr Ferrari in die Werkstatt. Das älteste Modell, das zurückgerufen wird, ist der 612 Scaglietti von 2004. Nur diese Modelle betrifft der Rückruf nicht: 575M Maranello, 599 GTB, SF90 und 296 Hybrid. Ferrari will bis Ende September 2022 alle betroffenen Fahrzeughalter informieren.

Die US-Behörde National Highway Traffic Safety Administration hat hier eine Liste aller Ferrari-Modelle veröffentlicht, die in die Werkstatt müssen. Auch nach dieser Liste müssen allein in den USA 23.555 Ferrari in die Werkstatt.

Ob auch Ferrari-Fahrzeuge in Deutschland betroffen sind, geht aus der Meldung nicht hervor. Das deutsche Kraftfahrtbundesamt hat keine vergleichbare Liste veröffentlicht . Bereits im April 2022 gab es aber Meldungen über ein Problem mit fehlerhaften Deckeln des Bremsflüssigkeitsbehälters. Damals schrieb die AMZ, dass es deswegen bereits drei Unfälle gegeben habe; ohne Verletzte. Damals war von knapp 2000 Fahrzeugen der Modelle 458 und 488 die Rede, die in Deutschland zurückgerufen werden.

