Hans-Christian Dirscherl

Jeff Bezos will unbedingt, dass die NASA mit der Mondlandefähre von Blue Orgin auf dem Mond landet. Bezos lockt mit einem Milliardenrabatt, um seinen Konkurrenten Elon Musk und dessen Space X aus dem Rennen zu werfen.

Vergrößern Mondlandung: Bezos bietet NASA 2 Milliarden Dollar Rabatt an © Dima Zel/Shutterstock.com

Jeff Bezos will unbedingt erreichen, dass die NASA mit dem Lunar Lander von Bezos’ Weltraumunternehmen Blue Origin im Jahr 2024 auf dem Mond landet. Deshalb bietet er der NASA nun einen Rabatt von mindestens 2 Milliarden US-Dollar an.

Bisher hat Elon Musk mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX beim Mondlandeprojekt der NASA die Nase vorn. Denn die NASA hatte bei der Ausschreibung Space X den Zuschlag für den Bau des Mondlandesystems erteilt. Im April 2021 hatte die NASA mitgeteilt, dass sie das Starship von Space X zum Transport von Astronauten zum Mond nutzen wolle. Das soll nach der aktuellen Planung 2024 der Fall sein. Die Konkurrenten Blue Origin und Dynetics hatten damals den Kürzeren gezogen. Blue Origin legte dagegen offiziell Protest ein.

Bezos schreibt offenen Brief an NASA-Chef

In einem offenen Brief an den NASA-Administrator Bill Nelson bietet Bezos jetzt an, im laufenden und in den nächsten beiden Geschäftsjahren auf bis zu zwei Milliarden US-Dollar der vertraglichen Zahlungen zu verzichten, falls die NASA den „ Blue Moon Lunar Lander “ von Blue Origin zu ihrem Mondlandeprogramm hinzufügt. Dabei geht es um die Rückkehr der NASA zum Mond - seit Dezember 1972 war kein Mensch mehr auf dem Mond. Das ganze Vorhaben läuft unter dem Namen „Artemis“: Artemis statt Apollo - NASA schießt erste Frau auf den Mond.

Zusätzlich zu den zwei Milliarden Dollar Rabatt würde Blue Origin auch noch die Kosten für einen Teststart in eine niedrigere Erdumlaufbahn übernehmen - das schlägt vermutlich mit mehreren Hundert Millionen Dollar zu Buche.

In knapp einer Woche, am 2. August 2021, will das „Government Accountability Office“ über den offiziellen Einspruch von Blue Origin gegen die Vergabe des Auftrags an Space X entscheiden. Die NASA hat sich bisher zu dem neuen Angebot von Bezos nicht geäußert, wie The Verge schreibt .

Blue Origin arbeitet bei seinem Mondlandeprojekt mit Lockheed Martin und Northrop Grumman zusammen.

