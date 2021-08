René Resch

Der NASA fehlen für eine Mondlandung die Raumanzüge. Das Projekt Artemis wird sich demnach deutlich verzögern.

Vergrößern Mondlandung 2024: NASA fehlen die Raumanzüge © NASA

Die noch von Ex-Präsident Donald Trump geplante Mondlandung 2024 wird von der NASA nicht realisiert werden können, dafür fehlen etwa die Raumanzüge, die frühestens im Jahre 2025 fertiggestellt werden können - das geht aus einem Prüfbericht der NASA hervor.

Die Verzögerungen um rund 20 Monate sind auf Finanzierungsengpässe, COVID-19-Auswirkungen sowie technischen Herausforderungen zurückzuführen. Auch die, im Anschluss wichtige, Integration der Raumanzüge in Mondlandefähren verzögere eine erneute Mondlandung. Die NASA gehe von einer Flugbereitschaft frühestens im April 2025 aus.

Project Artemis: Mondlandung 2024 ist unrealistisch

Die NASA hinkt also bei der neuen Generation der Raumanzüge, mit dem Namen Exploration Extravehicular Mobility Units (xEMU), die sowohl auf der ISS als auch für die Artemis-Mission und auf dem Mond selbst zum Einsatz kommen sollen, deutlich hinterher.

So arbeitet die NASA seit nunmehr 14 Jahren an der nächsten Generation an Raumanzügen, deren Entwicklung bisher rund 420 Millionen US-Dollar verschlungen hat. Bis die Raumanzüge zur Verfügung stehen wird diese Summe auf rund eine Milliarde US-Dollar angewachsen sein.



Allerdings, die Entwicklung der Raumanzüge ist nicht die einzige Hürde, die eine Mondlandung im Jahre 2024 scheitern lässt. Der Zeitplan sei generell recht unrealistisch gewesen. Der NASA-Rechnungshof gibt dazu folgende Erklärung: "Angesichts dieser voraussichtlichen Verzögerungen bei der Entwicklung von Raumanzügen ist eine Mondlandung Ende 2024 nicht machbar. Die Tatsache, dass die NASA nicht in der Lage ist, die Entwicklung der Raumanzüge für eine Mondlandung im Jahr 2024 abzuschließen, ist jedoch keineswegs der einzige Faktor, der sich auf die Realisierbarkeit des derzeitigen Zeitplans für die Rückkehr zum Mond-Zeitplan auswirkt. Unsere frühere Prüfungsarbeit hat unter anderem erhebliche Verzögerungen bei anderen wichtigen Programmen festgestellt, die für eine Mondlandung unerlässlich sind, einschließlich der Space Launch System-Rakete und der Orion-Kapsel. Außerdem, Verzögerungen im Kontext der Entwicklung der Mondlandefähre und den kürzlich beschlossenen Einsprüchen bei der Vergabe des Lander-Vertrags ebenfalls eine Landung im Jahr 2024 ausschließen."