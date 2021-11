Mond: Internet-Anbindung durch Satelliten geplant

Michael Söldner

Der Raketenhersteller Rocket Factory aus Augsburg soll den Mond durch mehrere Satelliten ins Internet bringen.

Vergrößern Der Mond wird für kommende Raumfahrtmissionen wieder interessant. © nasa.gov

Für die Zukunft sind wieder mehrere Mondmissionen geplant, eine Herausforderung dabei bleibt die Kommunikation mit der Erde. Genau diesem Problem will sich die in Augsburg ansässige Firma Rocket Factory annehmen. Der deutsche Raketenhersteller will schon Ende 2023 damit beginnen, den Mond durch insgesamt acht Kleinsatelliten an das hiesige Internet anzubinden. Dabei kooperiert Rocket Factory mit dem spanisch-deutschen Unternehmen Plus Ultra Space Outposts.

„Harmony“ auf dem Mond

Anfang 2024 soll der erste Satellit seinen Weg zum Mond antreten. Zuvor werde der Satellit mit dem Startsystem RFA One in eine geostationäre Transferbahn gebracht. Dann steht noch der eigenständige Weg zur Mondumlaufbahn an. Letztlich sollen die acht Kleinsatelliten als Verbund namens „Harmony“ in einer Höhe von 1.000 Kilometern über der Mondoberfläche kreisen. Durch die interne Vernetzung seien Datenverbindung mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde möglich. Dieses Netz soll künftige Mondmissionen vereinfachen, beispielsweise bei Landungen oder der Navigation auf der Mondoberfläche. Dabei können sich die Betreiber wohl über viele Kunden freuen, denn es seien für dieses Jahrzehnt über 140 Mondmissionen geplant.

NASA will auch wieder auf den Mond

Rocket Factory interessiert sich zudem für die geplante Startplattform in der Nordsee. Von hier aus sollen Raumfahrtmissionen vor der Küste Deutschlands starten können. Noch fehlt dem Unternehmen aber eine funktionierende Rakete. Erst im Juli konnte das für den Antrieb genutzte Triebwerk für acht Sekunden betrieben werden. Die US-Raumfahrtagentur NASA will 2024 ebenfalls wieder zum Mond aufbrechen und dort mittelfristig eine dauerhafte Präsenz beginnen. Dafür soll der Netzausrüster Nokia auf dem Mond ein LTE-Netz aufbauen .



