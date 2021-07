Model Y: Neuer Tesla ab September in Deutschland auf den Straßen

Hans-Christian Dirscherl

In Deutschland ist bald ein neues Tesla-Modell erhältlich. Das Tesla Model Y. Ab September kommen die jetzt bestellten Fahrzeuge auf die deutschen Straßen. Einige Kunden bekommen ihr Tesla Model Y sogar schon im August.

Vergrößern Neuer Tesla ab September in Deutschland: Tesla Model Y © Tesla

Das Tesla Model Y ist die Kompakt-SUV-Variante des Tesla Model 3, das wir ausgiebig getestet haben. Das Model Y besitzt eine höhere Sitzposition und bietet mehr Stauraum als das Model 3. Das Model Y bietet außerdem mehr Kopffreiheit als das Model 3 und eine dritte Sitzreihe, deren Sitze sich umklappen lassen. Diese Sitze beschreiben US-Beobachter allerdings als sehr klein und die Platzverhältnisse in der dritten Reihe als sehr eng.

Das Armaturenbrett und der 15-Zoll-Touchscreen des Model Y sind mit dem des Model 3 identisch – es gibt also nur ganz wenige klassische Bedienelemente, stattdessen steht der Touchscreen als Dreh- und Angelpunkt zur Bedienung des Fahrzeugs zur Verfügung. Zum Beispiel öffnen Sie das Handschuhfach über eine Schaltfläche auf dem Touchscreen.

Das Tesla Model Y wird bisher in Deutschland nicht ausgeliefert, kann aber schon seit 2020 zum Beispiel in den USA gefahren werden.

Auslieferung ab September, für einige bereits ab August

Doch das ändert sich bald: Deutsche Kunden und Kunden aus anderen europäischen Staaten können das Tesla Model Y ab sofort hier online konfigurieren und bestellen. Tesla will laut eigenen Angaben ab September 2021 die ersten Model Y in Deutschland ausliefern, die ab jetzt bestellt werden. Deutsche Kunden, die dagegen bereits ein Model Y vorbestellt haben und jetzt íhre Bestellung abschließen, sollen ihr Fahrzeug sogar schon im August 2021 erhalten. Das gilt aber nur für die Long-Range-Variante. Leute, die auf das Performance-Modell warten, bekommen ihr Auto frühestens Ende des Jahres 2021.

Shanghai springt für Grünheide in die Bresche

Die für den deutschen Markt bestimmten Fahrzeuge kommen aber noch nicht aus der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide, sondern Tesla importiert sie aus seiner Gigafactory im chinesischen Shanghai. Der Grund: Die Gigafactory in Grünheide ist noch nicht fertiggestellt beziehungsweise hat noch keine finale Baugenehmigung erhalten. Deshalb muss die chinesische Gigafactory in die Bresche springen. Sobald aber die Fertigung in Grünheide angelaufen ist, werden dort die Model Y für Deutschland produziert.



Tesla liefert Model Y Long Rang bevorzugt aus

Zunächst soll das „Model Y Maximale Reichweite“ (Long Range) mit Allradantrieb und Dualmotor verfügbar sein. Kunden mit einer Bestellung, die für das Jahr 2021 ausgewiesen wurde, lädt Tesla nun dazu ein, ihre Bestellung abzuschließen.

Die wichtigsten Eckdaten für das „Model Y Long Range“:

505 km WLTP-Reichweite

217 km/h VMax

Beschleunigung von 0-100 km/h in 5,1 Sekunden.

15-Zoll-Touchscreen

Öffnen und losfahren der Smartphone-App, kein Schlüssel erforderlich

Fernentsperrung, klimatische Vorkonditionierung, Standortverfolgung, Geschwindigkeitsbegrenzungsmodus etc.

HEPA-Luftfilter

Allradantrieb mit zwei Elektromotoren

Panoramadach

Vorderer Kofferraum und die geteilt umklappbare zweite Sitzreihe bieten insgesamt 1,9 Kubikmeter Stauraum

Über 6100 Superchargern in ganz Europa zum Aufladen verfügbar, in Deutschland über 1000 Tesla: 1000 Supercharger-Ladeplätze in Deutschland

An den neuen V3-Superchargern können die Akkus in fünf Minuten für eine Reichweite von 120 km geladen werden

Over-the-Air-Software-Updates

Das "Design Studio" (also die Webseite , auf der Sie einen Tesla konfigurieren und bestellen) hat Tesla laut eigenen Angaben auch aktualisiert, um die "Option Enhanced" Autopilot zu integrieren, die für das gesamte Sortiment in Europa verfügbar ist. Alternativ zum „Enhanced Autopilot“ für 3800 Euro Aufpreis bietet Tesla auch noch die Funktion „Volles Potenzial für autonomes Fahren“ an, die 7500 Euro Aufpreis kostet. Sicherheitsexperten kritisieren hierbei aber die aggressive Bezeichnung beziehungsweise deren Vermarktung. Denn ein Tesla ist eben auch mit der Funktion „Volles Potenzial für autonomes Fahren“ kein autonom fahrendes Auto, sondern nach wie vor muss der Fahrer den Tesla jederzeit kontrollieren.

Preise

Der Grundpreis inklusive des 2500 Euro großen Herstelleranteils am Umweltbonus und allen Gebühren für das „Model Y Maximale Reichweite“ beträgt 57.970 Euro. Bei Erhalt des staatlichen Umweltbonus von 2.500 Euro sinkt der Preis auf 55.470 Euro.

Alternative: Model Y Performance

Statt des „Model Y Maximale Reichweite“ bietet Tesla in Deutschland auch das „Model Y Performance“ ab 64.970 Euro einschließlich aller Gebühren und 2500 Euro Hersteller-Umweltbonus an. Dessen Auslieferung soll aber erst Anfang 2022 beginnen. Mit 241 km/h Höchstgeschwindigkeit statt 217 km/h und mit 3,7 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 Km/h statt 5,1 Sekunden beim „Model Y Maximale Reichweite“. Die theoretische maximale Reichweite beim Performance-Model-XY sinkt auf 480 km. Beide Fahrzeugvarianten besetzten Allrad mit Dualmotor.

Bei einigen in den USA ausgelieferten Exemplaren des Model Y gab es aber erhebliche Kritik wegen deren Verarbeitungsqualität:

