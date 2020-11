Model 3: Tesla stellt günstigste Version ein

Hans-Christian Dirscherl

Das Model 3 für 35.000 Dollar ist Geschichte. Tesla stellt die preiswerteste Variante des Model 3 still und leise ein. Das berichten US-Medien.

Das auf E-Auto-Themen spezialisierte Nachrichtenportal "Elektrek" berichtet , dass Tesla die günstigste Variante des Model 3, das sogenannte "35.000 Dollar Model 3", eingestellt hat. Das Produktionsende fiel mit dem Verkaufsstart des „2021er Refresh“ des Model 3 zusammen.

Besonders groß dürften die Auswirkungen des Produktionsstopps für die Einstiegsvariante des Model 3 nicht sein. Denn das "Model 3 für 35.000 Dollar" erschien viel später als geplant und behielt auch danach Seltenheitswert. Das Model 3 für 35.000 US-Dollar entpuppte sich mehr oder weniger als Marketing-Gag, mit dem Elon Musk das unterhalb des Model S angesiedelte Model 3 als vergleichsweise preiswertes E-Auto auf dem Markt positionieren wollte. Das ist Musk durchaus gelungen, denn das Model 3 verkauft sich hervorragend – allerdings fast ausschließlich in den hochpreisigen Varianten. Musk räumte auch unumwunden ein, dass er vor allem die teureren Varianten des Model 3 wegen deren größeren Gewinnmarge verkaufen wolle.

Erst im März 2019 startete Tesla in den USA den Verkauf des "Model 3 Standard Range" für 35.000 US-Dollar. Doch bereits wenige Monate später ersetzte Tesla dieses "Model 3 Standard Range" durch das "Model 3 Standard Range Plus" für 38.000 Dollar (in Deutschland: "Standard Range Plus" für derzeit 42.900 Euro). Dieses gab es optional mit 3000 Dollar Preisnachlass, dafür musste man dann aber akzeptieren, dass Tesla etliche Funktionen softwareseitig sperrte. Diese Maßnahme hat Tesla nun informell und ohne das bisher offiziell mitzuteilen beendet. Man bekommt nun nur noch das "Model 3 Standard Range Plus" zu dem etwas höheren Preis, wenn man jetzt ein neues Model 3 bestellt. Lediglich bei bereits produzierten Exemplaren des "Model 3 Standard Range Plus (Modelljahr 2020)" dürfen die Teslamitarbeiter die besagte Softwaresperre noch vornehmen und so den günstigeren Preis von 35.000 Dollar anbieten. Das gilt aber offensichtlich nur für die USA und nicht für Kunden in Deutschland.

Eine offizielle Mitteilung von Tesla gibt es hierzu nicht. Das sollte aber niemanden verwundern, Tesla hat seine Presseabteilung ohnehin bereits vor einiger Zeit dicht gemacht. Elon Musk wiederum hat zum Ende des 35.000-Dollar-Model-3 nichts getwittert.

Tesla bietet auf seiner deutschen Webseite das Model 3 in der günstigsten Standardfassung ohnehin nicht an.

