Mobilfunkbetreiber warnen vor Ausfällen im Winter

Michael Söldner

Durch die erwarteten Stromengpässe könnte es im Netz der Mobilfunkbetreiber im Winter zu Ausfällen kommen.

Vergrößern Im Winter befürchten die Betreiber zeitweise Ausfälle im Mobilfunknetz. © vodafone.de

Normalerweise gelten die Mobilfunknetze in Europa als besonders ausfallsicher. Doch im bevorstehenden Winter befürchten die Betreiber größere Blackouts bei der Mobilfunkversorgung. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hätten mehrere Führungskräfte der Telekommunikationsunternehmen in Deutschland, Frankreich, Schweden und Italien ihre diesbezüglichen Bedenken geäußert. Eine unsichere Stromversorgung könne demnach zu häufigen Ausfällen führen.

Dieselaggregate als Notfallplan

Wappnen können sich die Unternehmen gegen eine kurzzeitig ausfallende Stromversorgung aktuell nur mit der Aktivierung von Dieselaggregaten. Damit ließen sich nach Angaben der Deutschen Telekom 30 Minuten ohne Strom überbrücken. Dies sei aber nicht genug, um die 33.000 Mobilfunkmasten dauerhaft mit Energie zu versorgen. Daher habe man sich in Schweden und Frankreich bereits mit möglichen Alternativen beschäftigt. Zwar sei eine Versorgung über Notstromaggregate denkbar, es sei aber nicht realisierbar, diese dauerhaft zu betanken und zu warten. In Frankreich und Italien hoffen die Mobilfunkbetreiber in den Kreis der Krankenhäuser, des Militärs oder einiger Industriebetriebe aufgenommen zu werden, die als kritische Infrastruktur bevorzugt Strom erhalten sollen. Die Ausrüster Nokia und Ericsson sollen den Betreibern darüber hinaus dabei helfen, die Netze gegen Ausfälle zu sichern.

Modernisierungen nötig

Durch die bislang stabile Stromversorgung hätten sich Unternehmen in der Vergangenheit relativ wenige Sorgen um dieses Thema gemacht. In anderen Ländern seien größere Summen in den Bereich der Energiespeicherung investiert worden. Entsprechend seien auch in Europa viele Modernisierungen am Mobilfunknetz nötig, die zu einer Stromersparnis und gezielterer Steuerung führen sollen.



