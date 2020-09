Mobile World Congress 2021 für Ende Juni 2021 geplant

Panagiotis Kolokythas

Der nächste MWC in Barcelona wird erst im kommenden Jahr Ende Juni stattfinden. Bisher fand der MWC immer Ende Februar statt.

Vergrößern MWC 2021 soll vom 28.6. bis 1.7.2021 stattfinden © GSMA

Die weltgrößte Mobilfunkmesse Mobile World Congress (kurz: MWC) in Barcelona wird im kommenden Jahr zu einer neuen Jahreszeit stattfinden. Wie die Veranstalter am Dienstag angekündigt haben, wird der MWC Barcelona 2021 vom 28. Juni bis 1. Juli 2021 seine Pforten öffnen. Traditionell fand der MWC Barcelona in den vergangenen Jahren immer Ende Februar oder Anfang März statt. In diesem Jahr musste der MWC aufgrund der Corona-Pandemie, die in Spanien besonders stark zuschlug, kurz vorher abgesagt werden.

Statt im Februar 2021 will der Veranstalter GSMA den nächsten MWC in Barcelona lieber im Sommer veranstalten. Der MWC 2021 in Shanghai ist für die Zeit vom 23. bis 25. Februar 2021 geplant.

Ursprünglich war der MWC 2021 in Barcelona für die erste Märzwoche 2021 geplant gewesen. Die Zeit, die durch die Verlegung auf Ende Juni 2021 gewonnen wird, will der Veranstalter laut eigenen Angaben dazu nutzen, um sich "mit den äußeren Umständen im Zusammenhang mit Covid-10 auseinanderzusetzen." Man wolle alles daran setzen, dass der MWC 2021 in Barcelona in einer sicheren Umgebung stattfinden könne.

Die Verlegung des MWC auf Ende Juni 2021 erfolge nach Rücksprache mit allen Mitgliedern, den Top-Ausstellern und den Verantwortlichen der Stadt Barcelona, denn die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer, Mitarbeiter und auch der Bewohner von Barcelona genieße die größte Bedeutung.

Eine große Messe mitten im Sommer ist ein durchaus mutiger Plan. In der Regel gibt es seitens der großen Hersteller im Sommer kaum wichtige Neuvorstellungen, weil sich die Menschen und eigenen Mitarbeiter verstärkt im Urlaub befinden. Hinzu kommt, dass bereits nur wenige Wochen später die IFA 2021 in Berlin geplant ist, wo viele der MWC-Hersteller ebenfalls mit ihren Neuheiten vertreten sind.