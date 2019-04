Mitmachen & einzigartigen Gaming-PC gewinnen: NVIDIA Metro Exodus PC

Michael Schmelzle

Gewinnen Sie einen außergewöhnlichen Gaming-PC im Gesamtwert von über 7000 Euro, den NVIDIA Metro Exodus PC von Mifcom.

Vergrößern Gewinnspiel: NVIDIA Metro Exodus PC von Mifcom

In Kooperation mit Nvidia, Mifcom, Corsair und Deep Silver verlosen wir einen einzigartigen Gaming-PC: Der NVIDIA Metro Exodus PC hat - zusammen mit der Gaming-Peripherie von Corsair und der Metro Exodus - Spartan Collector's Edition - einen Gesamtwert von rund 7000 Euro. In diesem Beitrag und im folgenden Video stellen wir Ihnen den vom PC-Hersteller Mifcom liebevoll in Handarbeit gefertigten Casemod und die darin verbaute Komponenten ausführlich vor. Das Gewinnspiel-Formular finden Sie unten.



NVIDIA Metro Exodus PC: der Casemod

Basis der Gehäusemodifkation des NVIDIA Metro Exodus PC ist das Corsair Crystal 680X RGB. An vielen Stellen haben die Künstler von Mifcom das Case auf alt und abgenutzt getrimmt, etwa die Kupferrohre der Wasserkühlung. Hinzu kommen zahlreiche Elemente aus dem Metro-Spieleuniversum, etwa ein als Geigerzähler getarnter Temperatursensor und das Artwork auf der rechten Seite des Gehäuses. Das folgende Video zeigt eindrucksvoll, wieviel Liebe zum Detail im NVIDIA Metro Exodus PC steckt:

Video-Beschreibung einblenden Wie muss ein Gaming-PC zum Shooter-Hit Metro: Exodus aussehen? Die Experten des PC-Online-Shops MIFCOM haben sich da mal was überlegt und in Kooperation mit NVIDIA, Corsair und dem Metro-Publisher Deep Silver einen PC gebaut, der in Sachen Optik und Leistung seinesgleichen sucht. Doch damit nicht genug - Ihr könnt dieses handgefertigte Einzelstück im Wert von rund 7000 Euro zusammen mit der "Spartan Collector's Edition" von Metro: Exodus gewinnen!



► Michis Artikel zum Metro-Exodus-PC mit integriertem Gewinnspiel-Formular: www.pcwelt.de/2419540



NVIDIA Metro Exodus PC: die Hardware

Als Mainboard kommt das Asus Maximus XI Formula zum Einsatz. Für maximale Gaming-Power ist die NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition verbaut. Zur Seite steht der Grafikkarte der 4,9-GHz-Achtkerner Intel Core i7-9700K. Dazu gibt’s 32 GB RAM des Typs DDR4-3200 sowie zwei SSDs: Das schnelle NVMe-Modell Samsung 970 Evo Plus mit 500 GB und die SATA-Variante Samsung 860 QVO mit einem Terabyte.

Vergrößern Blick ins Innere des NVIDIA Metro Exodus PC

Die Custom-Wasserkühlung setzt sich aus Komponenten von EKWB und Corsair zusammen. Von Corsair stammen auch das Die 750-Watt-Netzteil Corsair RM750X, der RGB-Controller, die Lüfter und die Gaming-Peripherie, bestehend aus der Tastatur K70 RGB MK2, der Maus M65 RGB Elite und dem Headset Void Pro. Über ein spezielles Spiele-Profil in der RGB-Software Corsair iCUE ist die Gaming-Peripherie unglaublich atmosphärisch mit dem Spiel synchronisiert.

