Mit digitalem Onboarding Top-Talente gewinnen

Jérémie Kaiser

Nicht nur das Corona-bedingte Homeoffice zwingt Personalabteilungen zur Modernisierung. Wie digitales Onboarding Top-Talente anzieht, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 29. Juni.

Vergrößern Job, Bewerber, Student, Video 16:9

Auch an Personalern geht die Corona-Krise nicht vorbei. Nicht nur deswegen sollten Unternehmen ihr Onboarding digitalisieren - die Pluspunkte über Corona hinaus skizziert ein Live-Webcast der Computerwoche am 29. Juni um 11.00 Uhr .

Marie-Louise Mueller, Solutions Consultant - EMEA bei DocuSign Deutschland, erklärt, wie virtuelle Bewerberauswahl, Vertragsunterzeichnung per E-Signatur und Onboarding im Home-Office funktionieren. Sie zeigt, wie Unternehmen durch einen digitalisierten Vertragsworkflow Abläufe verbessern und die Produktivität steigern können. Dabei geht es um die Möglichkeiten, automatisierte Vertragsworkflows und E-Signatur-Lösungen in bestehende Systeme zu integrieren, und um das Generieren und Verwalten von einfachen und qualifizierten E-Signaturen. Das macht es auch für die Bewerber einfach. Mueller zeigt das Vorgehen am Beispiel einer DocuSign Agreement Cloud Live-Demo.

Die Fachjournalistin Simone Ciganek von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

