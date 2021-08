Mit 477.303 Lego-Bausteinen Sportwagen 1:1 nachgebaut - er fährt

Hans-Christian Dirscherl

Aus 477.303 Lego-Bausteinen besteht der Nachbau eines Toyota GT Supra in Originalgröße. Doch der Hammer ist: Das Lego-Auto fährt sogar aus eigener Kraft und mit eigenem Motor.

Ein Auto aus 477.303 Lego-Bausteinen sorgt bei Auto-Fans für Staunen. Dabei handelt es sich um den Nachbau eines Sportwagens vom Typ Toyota GR Supra im Maßstab 1:1.

Ein Team von 23 Experten hat das atemberaubende Projekt in der Tschechischen Republik umgesetzt. Sie arbeiteten 24 Stunden am Tag im Schichtbetrieb mit drei Schichten und brauchten zusammen 5400 Stunden, also 225 Tage, für das Modellauto.

Das Modell, das dabei herauskam, soll die Rundungen und Linien der Karosserie des Originals genau nachbilden. Das Modell ruht auf einem Metallrahmen, außerdem sind originale Räder montiert. Auch das Lenkrad und der Bildschirm im Armaturenbrett sowie der Fahrersitz und die Pedale sind Originale. Die verwendeten 477.303 Lego-Technic-Bauteile lassen sich in 291 unterschiedliche Formen einteilen.

Der Nachbau fährt

Doch der Hammer ist: Der Nachbau aus den über 477.000 Steinen kann sogar aus eigener Kraft richtig fahren. Denn die Tüftler haben einen Elektromotor eingebaut. Damit schafft der Sportwagen aus Legobausteinen bis zu knapp über 27 Kilometer pro Stunde. Die Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker und die Türen sind funktionsfähig.

Der Lego-Nachbau der Supra steht seit 12. August und bis 11. Oktober 2021 im Legoland Japan vor dem City Shop.

Lego verkauft übrigens auch einen „normalen“ Bausatz, mit dem Sie den GR Supra nachbauen können.

