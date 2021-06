Mining: Grafikkarten für 500 Mio. US-Dollar im Q1 2021

Michael Söldner

Für ihre Mining-Rigs haben Kryptominer im ersten Quartal 2021 eine halbe Milliarde US-Dollar ausgegeben.

Vergrößern Grafikkarten wie die RX 6800 XT von AMD sind 2021 Mangelware. © amd.com

In diesem Jahr sind zahlreiche Grafikkarten von AMD und Nvidia in den Handel gekommen, die sich sehr gut für aktuelle Spiele-PCs eignen. Doch nur selten gab es die Grafikkarten auch zur UVP des Herstellers zu kaufen. Als Grund dafür wurden immer wieder Kryptominer vermutet, die alle Kontingente für ihre Mining-Rigs aufgekauft haben. Diese Vermutung wird nun durch Schätzungen von Jon Peddie Research untermauert: Allein ersten Quartal 2021 sollen die Miner Grafikkarten im Wert von 500 Millionen US-Dollar gekauft haben. Damit haben sich Miner rund ein Viertel des gesamten Marktvolumens an Grafikkarten unter den Nagel gerissen.

Konkret sollen es im ersten Quartal 2021 bis zu 700.000 High-End- und Mittelklasse-GPUs gewesen sein, die allein für das Mining von Kryptowährungen angeschafft wurden. Grundlage für die Berechnungen von Jon Peddie Research waren Marktbeobachtungen. Dabei kamen die Finanzexperten zu dem Ergebnis, dass in 45 bis 50 Prozent aller PCs eine eigenständige Grafikkarte verbaut war. In den Vorjahreszeiträumen waren es hingegen nur 25 bis 30 Prozent der neu verkauften Desktop-Rechner, die mit einer dedizierten Grafikkarten bestückt wurden. Der Großteil der zum Mining eingespannten Grafikkarten finde sich zudem nicht in Privathaushalten, sondern in professionell aufgebauten „Farmen“. Dort lassen sich mehrere Grafikkarten mit einem Mainboard betreiben. Ziel der meisten Farmen war das Mining der Kryptowährung Ethereum. Durch einen Durchschnittspreis von 600 Euro pro Grafikkarte konnten die Miner dabei ihre Nähe zu den Herstellern und Zwischenhändlern ausspielen, denn normalerweise würden die Karten im Einzelhandel deutlich teurer zu Buche schlagen.

Ethereum: Grafikkarten-Mining soll bald verschwinden