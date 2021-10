Mini-Multikopter Jetson One aus Schweden enthüllt

Michael Söldner

Das schwedische Start-up Jetson hat mit „One“ ein elektrisch fliegendes Fahrzeug für eine Person vorgestellt.

Vergrößern Der Multikopter Jetson One ist für Privatpersonen gedacht. © jetsonaero.com

Mit elektrisch betriebenen Flugzeugen und Helikoptern soll der Transport von Personen umweltfreundlich und sicher möglich werden. Einen großen Schritt in diese Richtung hat das schwedische Start-up Jetson nun vollzogen: Das Fluggerät namens „One“ soll nahezu überall landen können und für 92.000 US-Dollar pro Stück ausgeliefert werden. Käufer sollen den Multikopter mit acht Motoren schon im kommenden Jahr erhalten. Bislang liegen auf der anonymen Kundenliste bereits viele Bestellungen vor. 12 „One“-Flug-Taxis sollen 2022 mindestens ausgeliefert werden. Für 92.000 US-Dollar erhalten Käufer jedoch nur einen Bausatz, vorher müssen zudem 22.000 US-Dollar angezahlt werden.

Passt in eine Garage

Der Multikopter von Jetson ist 2,8 Meter lang und nur einen Meter breit. Dadurch soll er in gängige Garagen passen, da sich die Rotorarme platzsparend zusammenklappen lassen. Das Gewicht des Fluggeräts werde bei lediglich 90 Kilogramm liegen, verantwortlich dafür ist unter anderem ein Rahmen aus Carbon und Aluminium. Die Elektromotoren sollen eine Leistung von 88 Kilowatt (119 PS) auf acht Rotoren verteilen. Damit würden Flüge in eine Höhe von bis zu 1.500 Metern möglich, nach maximal 20 Minuten muss der Multikopter jedoch wieder am Boden sein, um seine Batterien aufzuladen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei beachtlichen 102 Kilometern pro Stunde.

Fallschirm für den Notfall

Die Sicherheit des Jetson One steht laut Hersteller ganz oben auf der Liste der Anforderungen: Ein dreifach redundantes System soll dazu führen, dass das Fluggerät im Notfall auch nach einer Fehlbedienung sicher landen kann. Außerdem gibt es einen ballistischen Fallschirm für mögliche Absturz-Szenarien.



