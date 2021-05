Minecraft zählt mittlerweile 140 Mio. Nutzer monatlich

Denise Bergert

Die monatlichen Nutzerzahlen des Sandbox-Spiels "Minecraft" sind von Jahr zu Jahr um 30 Prozent gestiegen.

Vergrößern Minecraft erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. © Mojang / Microsoft

Microsoft hat in einer Gewinnmitteilung für April 2021 aktuelle Zahlen zu "Minecraft" bekannt gegeben. In einem Fact-Sheet zählt der Redmonder Konzern unterschiedliche Meilensteine auf, die das Sandbox-Game bis heute erreicht hat. So hat "Minecraft" seit dem Launch mehr als 350 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Mods und Add-Ons generiert. Die Verkaufszahlen liegen mittlerweile bei 238 Millionen Einheiten weltweit.

Weitere Statistiken zeigen, dass über den Minecraft Marketplace mehr als eine Milliarde Ingame-Gegenstände verkauft wurden. Der durchschnittliche "Minecraft"-Spieler in Europa und Nordamerika ist zudem 27 Jahre alt. Fast jedes zweite Kind zwischen 9 und 11 Jahren auf diesen Kontinenten spielt gelegentlich oder oft "Minecraft". Mit mehr als 200 Milliarden Views war "Minecraft" im vergangenen Jahr außerdem das am häufigsten geschaute Spiel auf Youtube.

"Minecraft" zählt seit dem Release inzwischen 140 Millionen Nutzer im Monat. Diese Zahl konnte in den vergangenen Jahren jeweils um 30 Prozent gesteigert werden. Auch die "Minecraft: Education Edition" erfreut sich laut Microsoft wachsender Beliebtheit. In 115 Ländern wird sie inzwischen von 35 Millionen Lehrern und Schülern genutzt. Von Jahr zu Jahr erhöhte sich diese Zahl um ganze 150 Prozent. Mit "Caves & Cliffs" veröffentlicht Entwickler Mojang in diesem Jahr noch eine große Erweiterung in zwei Teilen. Der erste Teil soll im Sommer veröffentlicht werden, während Teil 2 zu Weihnachten zum Download bereitstehen soll.

"Minecraft" wurde ursprünglich von Markus "Notch" Persson entwickelt und erschien erstmals im November 2011 in einer finalen Version. In den vergangenen zehn Jahren erlebte das Spiel einen Publisher-Wechsel zu Microsoft und wurde mittlerweile für zahlreiche Plattformen portiert.

