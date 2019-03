Minecraft wird endlich Teil des Xbox Game Pass

Keine Höllenmaschine ohne Minecraft-Test. Das war so, das ist so und das wird wohl auch immer so sein. Und auch eine andere Tradition führen wir fort: Community-Tester Stephan, der schon bei der Höllenmaschine 7 und der Höllenmaschine Ultra-VR mit dabei war (bei der HM 8 aber aus Gründen eine Pause einlegen musste), ist wieder am Start. Denn er versteht es, sich mit so einem Tempo durch die Minecraft-Menüs zu klicken, dass Michi nur so mit den Ohren schlackert. Die Aufgabenstellung für Stephan lautet:



1. Mach Minecraft so schön und ressourcen-hungrig, dass die Höllenmaschine auf dem Zahnfleisch geht.

2. Regel die Einstellungen so stark runter, dass wir extrem viele fps erreichen und damit den Rekord der Höllenmaschine UVR (3700 fps) knacken.

3. Wiederhole Aufgabe 1 in UHD/4K



