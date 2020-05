Minecraft hat sich 200 Millionen Mal verkauft

Panagiotis Kolokythas

Microsoft meldet einen neuen Meilenstein in der Minecraft-Geschichte. Mit Minecraft Dungeons startet demnächst ein neuer Titel.

Vergrößern Minecraft hat sich bisher 200 Millionen Mal verkauft © Microsoft / Mojang Studios

Minecraft gehört weiterhin zu den erfolgreichsten Computerspielen überhaupt, wie auch die nun von Microsoft vorgelegten neuen Zahlen belegen. Wie Microsoft meldet , hat sich das Spiel bisher über 200 Millionen Mal über alle Plattformen hinweg verkauft. Der Abstand zum zweiten Platz ist groß: "Nur" etwa 115 Millionen Mal hat sich seit dem Erscheinen im Jahr 2013 das Rockstar-Spiel Grand Theft Auto V verkauft, welches aktuell im Epic Games Store noch für kurze Zeit (21.5.2020, 17 Uhr) in der PC-Version gratis erhältlich ist.



Während der weltweiten Coronakrise ist auch die Zahl der monatlich aktiven Spieler bei Minecraft gestiegen. Deren Zahl beziffert Microsoft mit 126 Millionen Spielern. In Partnerschaft mit Nvidia hat Microsoft erst kürzlich Minecraft RTX in einer Beta-Version veröffentlicht. Am 26. Mai startet das neue Minecraft-Spiel Minecraft Dungeons, welches über Xbox Game Pass kostenlos für PC- und Xbox-One-Besitzer erhältlich sein wird.

Die erste Version von Minecraft erschien am 17. Mai 2009, also vor fast exakt 10 Jahren. Entwickelt wurde Minecraft ursprünglich vom schwedischen Programmierer Markus "Notch" Persson und dessen Firma Mojang. Microsoft übernahm Mojang dann im September 2014 für umgerechnet knapp 2 Milliarden US-Dollar.

Zum Jubiläum der Minecraft-Veröffentlichung hat Microsoft die hinter Minecraft stehende Firma von Mojang zu Mojang Studios umbenannt. Damit werden die Entwicklerteams vereint, die an Minecraft in Stockholm und Redmond und anderen Standorten auf der ganzen Welt arbeiten. Das Jahr 2020 sei ein äußerst herausforderndes Jahr, heißt es seitens Microsoft. Man sei aber stolz auf die "ständig wachsende globale Gemeinschaft von leidenschaftlichen Spielern und Schöpfern", die von Minecraft inspiriert und verbunden werden. "Nichts von all dem wäre ohne die Unterstützung dieser großartigen Gemeinschaft möglich gewesen. Danke!", so Microsoft.

