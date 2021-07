Minecraft ein "ab 19 Jahre"-Spiel in Südkorea - der Grund

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat die Altersfreigabe für Minecraft in Südkorea auf "ab 19 Jahre" erhöht. Das ist der Grund dafür.

Vergrößern In Südkorea derzeit ab 19 Jahren freigegeben: Minecraft © Microsoft / Mojang Studios

Das weltweit äußerst beliebte und erfolgreiche Sandbox-Klötzchenspiel "Minecraft" darf in Südkorea seit einigen Tagen nur noch von erwachsenen Spielern ab 19 Jahren gespielt werden. Microsoft hat die Alterseinstufung für das Spiel entsprechend angehoben.

In Deutschland ist das für nahezu alle Plattformen verfügbare Spiel von Mojang / Microsoft ab 6 Jahren freigegeben, in vielen anderen Ländern ab 12 Jahren. Südkorea ist damit das derzeit einzige Land, in dem "Minecraft" als ein Erwachsenenspiel eingestuft wird. Entsprechend groß ist auch die Aufregung bei Gamern in Südkorea, die mit Petitionen erreichen wollen, dass die Alterseinstufung für das Spiel wieder herabgesetzt wird.



"Aschenputtel-Gesetz" schuld an erhöhter Alterseinstufung

Grund für die Entscheidung von Microsoft die Alterseinstufung in Südkorea von früher "ab 12 Jahren" auf "ab 19 Jahren" zu ändern ist laut einem Bericht von "The Korea Herald" das in dem Land seit dem Jahr 2011 geltende sogenannte "Aschenputtel-Gesetz" ("Cinderella Law"). Dieses Gesetz verpflichtet die Anbieter von Spielen dazu, Maßnahmen zu ergreifen, dass Personen unter 16 Jahren ein Spiel zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens nicht spielen können. Damit soll verhindert werden, dass die Jugendlichen zu wenig Schlaf erhalten.

Seit Ende letzten Jahres erfolgt die Anmeldung an die Minecraft-Server über Xbox-Live-Konten und nicht mehr über Konten von Mojang Studios. Entsprechend mussten die Minecraft-Spieler ihre Konten umstellen. Dabei hat Microsoft aber offenbar die Auswirkungen auf die Spieler in Südkorea übersehen. Um zu verhindern, dass Jugendliche unter 16 Jahren auf die globalen Server zugreifen können, wurde daher die über das Xbox-Live-Konto überwachte Einhaltung der Alterseinstufung auf "19+ Jahre" angehoben. Die Alternative wäre gewesen, Minecraft-Server nur für Spieler in Südkorea anzubieten oder eine entsprechende Überwachungsfunktion in Minecraft zu integrieren.

Microsoft arbeitet an einer Lösung des Problems

Die gute Nachricht: Microsoft ist sich des Problems bewusst und will so schnell wie möglich eine Lösung anbieten. Die Website Gamesindustry.biz zitiert einen Microsoft-Sprecher mit den Worten: "Wir fahren mit der globalen Migration von Mojang-Konten zu Microsoft-Konten für 'Minecraft: Java Edition' fort, auch für unsere Spieler in Südkorea." Man arbeite aber auch an einer längerfristigen Lösung für die unter 19 Jahre alten Spieler in Südkorea und werde später im Jahre weitere Informationen dazu liefern können.