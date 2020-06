Minecraft: Großes Nether Update kommt nächste Woche

Denise Bergert

Minecraft wird um neue Biome für den Nether erweitert. Das Update erscheint am 23. Juni 2020 für PC und Konsolen.

Vergrößern Minecraft bekommt nächste Woche ein großes Update. © Mojang

Entwickler Mojang will den Nether in Minecraft abwechslungsreicher gestalten. Aus diesem Grund hat das Studio mit dem Nether Update die nächste große Erweiterung für Minecraft angekündigt. Das Nether Update erscheint bereits am 23. Juni 2020 für Windows 10, Mac OS, Linux, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS und Android.

Das Nether Update erweitert den Realm in Minecraft, der parallel zur Oberwelt existiert, um neue Biome, Mobs und Blöcke. Im neuen Nether gibt es beispielsweise kein reines Netherit mehr. Das härteste Material in Minecraft lässt sich nun nur noch aus Antikem Schutt gewinnen. Die Bewohner des Nether - die Piglins - greifen an, wenn sie von Spielern verärgert werden. Es ist jedoch auch möglich, mit ihnen Handel zu treiben. Mit den Hoglins bringt das Nether Update zudem noch eine neue Tierrasse mit, die gejagt werden kann. Als weitere Neuerung kommt zudem der Zielblock ins Spiel, mit dem Spieler ihre Redstone-Schaltungen flexibler gestalten können. Auf der offiziellen Website zum Nether Update hat Mojang alle Details zu den neuen Inhalten übersichtlich zusammengefasst.