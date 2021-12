Minecraft: Eine Billion Videoaufrufe bei Youtube

Michael Söldner

In den letzten zehn Jahren konnte das beliebte „Minecraft“ auf Youtube eine Billion Videoaufrufe erzeugen.

Vergrößern "Minecraft" bleibt auch nach über zehn Jahren noch ein Phänomen auf der Plattform Youtube. © minecraft.net

Schon kurz nach der offiziellen Veröffentlichung von „Minecraft“ im Jahr 2011 fanden sich auf Youtube sehr viele Videos zu diesem Baukasten-Abenteuer. Dies lag unter anderem daran, dass viele Aspekte des Spiels nicht in ausufernden Tutorials im Spiel erklärt wurden, sondern von der Community selbst herausgefunden und verstanden werden mussten. Entsprechend stieg die Anzahl der „Minecraft“-Videos auf Youtube schnell an. Nach nunmehr zehn Jahren vermelden die Betreiber der Videoplattform sagenhafte eine Billlion Videoaufrufe rund um das mittlerweile zu Microsoft gehörende Spiel „Minecraft“. Damit bildet das Spiel auch die größte Gaming-Community auf Youtube mit 35.000 aktiven Kanälen, die täglich neuen Content veröffentlichen.

Statistiken zur Entwicklung

Auch für Microsoft-Chef Sataya Nadella sei „Minecraft“ eine großartige Spieleserie, die primär von der lebendigen Community angetrieben werde. Youtube hat im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums eine Reihe an Statistiken veröffentlicht. So habe es die ersten Videos zu „Minecraft“ auf Youtube schon im Jahr 2009 gegeben. Damals wurde das Spiel als Early Access auf dem PC schon angeboten. Seit 2010 ist der mittlerweile berühmte YouTuber Gronkh ebenfalls Teil der Community.

Länderspezifische Unterschiede

Die von Youtube zur Verfügung gestellten Statistiken lassen sich zudem nach Ländern unterscheiden. So wird ersichtlich, dass hierzulande die Speedruns immer beliebter wurden, das Interesse an den Rollenspielaspekten jedoch immer weiter zurückging. In Südkorea sieht das Interesse der „Minecraft“-Fans auf Youtube jedoch ganz anders aus. Hier stehen die RPG-Elemente stark im Vordergrund. Wer sich für die Community hinter „Minecraft“ interessiert, sollte den Statistiken unbedingt einen Besuch abstatten.



Minecraft: Nachgebauter 8-Bit-Prozessor kann Spiele ausführen