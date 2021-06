Minecraft: Caves & Cliffs Part 1 erscheint am 8. Juni

Denise Bergert

Am 8. Juni 2021 erscheint mit „Caves & Cliffs Part 1“ ein neues Inhalts-Update für den Klötzchen-Baukasten „Minecraft“.

Vergrößern „Caves & Cliffs Part 1“ erscheint am 8. Juni. © Mojang

Entwickler Mojang hat heute den Veröffentlichungstermin für das nächste große Minecraft-Update bekannt gegeben . „Caves & Cliffs Part 1“ erscheint demnach am 8. Juni 2021 für die Bedrock- und die Java-Version von Minecraft. Die neuen Blöcke und Mobs sind in der nächsten Woche für Mobilgeräte, Nintendo Switch, PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.

Mit „Caves & Cliffs Part 1“ halten drei neue Mobs Einzug ins Spiel. Axolotl leben unter Wasser und werden nur ertrinkenden Spielern gefährlich, das gleiche gilt für die neuen Leucht-Tintenfische. An Land findet sich mit den Ziegen ebenfalls eine neue, aber wesentlich angriffslustigere Spezies ein. Die gehörnten Tiere attackieren bei jeder Gelegenheit mit Kopfstößen. Neben drei neuen Tierarten stockt Mojang die „Minecraft“-Welt auch mit 91 neuen Blöcken auf. Darunter finden sich etwa Amethyst und Kupfer. Im Adventure-Modus sind einige der neuen Blöcke laut Mojang gut versteckt. Für sofortigen Zugriff empfiehlt es sich, in den Create-Modus zu wechseln. Mit „Caves & Cliffs Part 2“ folgt zu Weihnachten der zweite Teil des großen Updates, das Höhlen abwechslungsreicher gestalten soll.