Minecraft: Beeindruckender 3D-Grafiktaschenrechner

Michael Söldner

Das beliebte Klötzchenspiel „Minecraft“ lässt durch die Mod eines Spielers in einen 3D-Grafiktaschenrechner verwandeln.

Vergrößern Das Spiel "Minecraft" lässt sich auch als 3D-Grafiktaschenrechner einspannen. © minecraft.net

In „Minecraft“ wurden schon viele verrückte Projekte umgesetzt. Ein Nutzer hat beispielsweise einen funktionierenden Prozessor mit 8 Bit nachgestellt . Ebenfalls interessant ist die Mod eines Spielers namens CommanderRedstone, die „Minecraft“ in einen Grafiktaschenrechner verwandelt, der auch komplizierte Funktionen mit Klötzchen abbilden kann. Das Ergebnis hat eine fast schon hypnotisch wirkende Faszination, wenn sich komplexe Rechnungen in der Welt des Spiels langsam visualisieren.

Erstmals 3D-Visualisierung

Möglich wird der Taschenrechner durch die im Spiel enthaltenen Redstone-Blöcke, die Schaltkreise nachbilden können. Werden diese geschickt verknüpft, so lassen sich auch komplexe Geräte bauen. Die erste Version des Taschenrechners von CommanderRedstone ist schon zwei Jahre alt. Nun wurde eine neue Version veröffentlicht, die auch 3D-Visualisierung möglich macht. Bislang wurden diese Verbildlichungen immer nur im 2D-Raum dargestellt. Durch die Verwendung von Dezimal-Gleitkommazahlen soll die neue Version dennoch schneller und auch genauer arbeiten.

Kostenloser Download

Am interessantesten ist sicherlich die visuelle Darstellung der Ergebnisse. Diese können nicht nur jungen Menschen dabei helfen, mathematische Zusammenhänge besser zu verstehen. Auch auf Mathe-Muffel kann der Aufbau der gerade errechneten Werte hypnotisch wirken. Wer sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, findet auf Youtube entsprechende Videos . „Minecraft“-Spieler können sich den grafischen 3D-Taschenrechner zudem kostenlos herunterladen und direkt im Spiel ausprobieren. Der Download auf MediaFire enthält ein nur 2 MB großes Archiv, welches für Windows, MacOS und Linux angeboten wird.





