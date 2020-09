Minecraft: Ab sofort mit PSVR-Brille spielbar

Michael Söldner

Ab heute kann das beliebte Klötzchenabenteuer „Minecraft“ per VR-Helm an der Playstation 4 gespielt werden.

Vergrößern Minecraft unterstützt ab sofort die PSVR-Brille der Playstation 4. © minecraft.net

Wie anfangs des Monats versprochen , hat Microsoft gestern das von Fans heißersehnte VR-Update für „Minecraft“ auf der Playstation 4 veröffentlicht. Der gut 200 MB große Patch ist für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos und sorgt dafür, dass das gesamte Spiel mit der PSVR-Brille der PS4 gespielt werden kann. Entwickler Mojang bietet dafür zwei Möglichkeiten: Der Wohnzimmer-Modus versetzt den Spieler in ein Minecraft-Haus mit einem riesigen TV-Apparat. Dort läuft „Minecraft“ in 2D. Alternativ kann jederzeit direkt in die Spielwelt umgeschaltet werden, dann steht der Spieler mitten in der Klötzchenwelt.

Die eigentlich pixelige Grafik von „Minecraft“ erstrahlt in VR überraschend scharf. Im Vergleich zu Spielen wie „No Man's Sky“, die in VR nur ein sehr unscharfes Bild zeichnen, kann „Minecraft“ in allen Belangen überzeugen. Auf der PS4 Pro fällt die Schärfe weit entfernter Objekte noch etwas höher aus, doch auch auf der normalen PS4 kann sich „Minecraft“ sehen lassen. Das einzigartige Gameplay entfaltet mit VR-Helm noch eine größere Faszination. Wer häufig von Motion Sickness geplagt ist, kann zahlreiche Komfortoptionen wie beispielsweise Snap Turning zuschalten. Hartgesottene VR-Veteranen dürfen sich alternativ wie gewohnt in der Spielwelt bewegen. „Minecraft VR“ auf der PS4 ist nur per Gamepad steuerbar. Die Bewegungssteuerung per Move fehlt aber auch nicht wirklich.





