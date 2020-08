Gaming-PC zum Schnäppchen-Preis konfigurieren - Mindfactory Gamer's Week

Sebastian Schenzinger, Michael Schmelzle

Bei Mindfactory gibt's zur Gamer's Week 2020 CPUs, Grafikkarten, Mainboards, SSDs und vieles mehr zum Schnäppchenpreis!

Vergrößern Mindfactory Gamer's Week 2020 vom 24. bis 30. August © Mindfactory

Wenn Sie aktuell auf der Suche nach einem neuen Gaming-PC sind, haben Sie Glück, denn viele namenhafte Hersteller wie AMD, MSI, be quiet! und Corsair gewähren im Zuge der Mindfactory Gamer's Week Rabatte auf ausgewählte Produkte.



AMD Ryzen 3000 XT endlich günstig

Zum Release der AMD Ryzen 3000 XT Prozessoren hatten wir im Test nur einen einzigen Kritikpunkt, den Preis. Mittlerweile sind die drei Modelle deutlich günstiger zu haben und Mindfactory bietet sie aktuell zum neuen Bestpreis an. Los geht es mit dem Ryzen 5 3600XT mit sechs Kernen und bis zu 4,5 GHz Takt für 199 Euro, das sind elf Euro Rabatt im Vergleich zum zweitgünstigsten Preis. Den Octa-Core Ryzen 7 3800XT mit bis zu 4,7 GHz können Sie für 329 Euro erwerben und sparen sich dabei 25 Euro. Das Top-Modell, der Ryzen 3900XT verfügt über zwölf Kerne und taktet mit bis zu 4,7 GHz. Statt den ursprünglichen 459 Euro müssen Sie während der Mindfactory Gamer's Week nur 439 Euro zahlen.

Viele Mainboards von MSI im Angebot

Als Mainboard kommt entweder das MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI oder das MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WIFI in Frage. Das MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI lässt bei der Ausstattung keine Wünsche offen und kommt auch bei unseren Gaming-PC-Konfigurationen zum Einsatz. Es bietet eine sehr gute Spannungsversorgung mit zwölf virtuellen Phasen, unterstützt RAM mit bis zu 5100 MHz und verfügt über einen externen BIOS-Flashback-Button. Sie können bis zu zwei NVMe SSDs installieren, wovon eine mit PCIe 4.0 angebunden ist. WiFi6, Bluetooth 5.1 sowie USB 3.1 sorgen für ein schnelles Übertragungstempo. Das MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI kostet bei Mindfactory aktuell nur 159 statt regulärer 167 Euro. Etwas mehr sparen können Sie sich beim MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WIFI für 210 statt 231 Euro. Abgesehen von einem zweiten M.2-Slot mit PCIe-4.0-Geschwindigkeit und einem besseren Audiochip bietet das Mainboard aber keine Vorteile gegenüber der B550-Variante.

Während der Mindfactory Gamer's Week gibt es auch noch viele weitere Mainboards von MSI mit Z490, Z390 oder TRX40-Chipsatz im Angebot, die wir Ihnen in diesem Artikel gesondert vorstellen.

Luft- oder Wasserkühlung nach Wunsch

Je nach dem, für welche CPU Sie sich entschieden haben, kann sich eine AiO-Wasserkühlung lohnen, vor allem, wenn Sie übertakten wollen. Den Anfang machen aber erst einmal die Luftkühler mit dem Thermalright Macho Rev.C für 44,90 Euro statt regulär 49 Euro. Der Macho zählt nicht umsonst zu den beliebtesten Luftkühlern, da er ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Alternativ können Sie auch zum be quiet! Dark Rock 4 für 49 Euro greifen und sich sechs Euro sparen.

Bei den AiO-Wasserkühlung geht es mit der Corsair Hydro Series H75 ab 72,90 Euro statt 84 Euro los, welche aber nur einen 120 Millimeter großen Radiator bietet. Eine doppelt so große Kühlfläche erhalten Sie bei der Thermalright Turbo Right 240C für 129,90 Euro statt 144 Euro oder der MSI MAG CoreLiquid 240RH für 119 Euro statt 137 Euro. Bei der AiO von Thermalright ist der Kühlkörper RGB beleuchtet, bei der Kühllösung von MSI zusätzlich auch noch die beiden Lüfter. Mit der MSI MAG CoreLiquid 360RH erhalten Sie einen 360 Millimeter großen Radiator für 149 Euro und sparen sich 14 Euro. Am meisten Rabatt bekommen Sie bei der NZXT Kraken Z63 für 189,90 Euro, hier sind normalerweise 230 Euro fällig. Das Highlight ist das integrierte Display im Kühleraufsatz, welches sie mit der Software NZXT CAM programmieren können.

Flotter Arbeitsspeicher mit bis zu 4000 MHz

Besonders günstig ist der Arbeitsspeicher, den Mindfactory im Angebot hat. Los geht es mit dem derzeit günstigsten 16-GB-Kit, dem G.Skill Aegis mit 3000 MHz und CL16 für 39,90 Euro, bei dem Sie sich sechs Euro sparen. Etwas schneller taktet der Patriot Viper 4 mit 3200 MHz bei CL16, der entweder in schwarz oder in rot für 50,90 Euro und damit sechs Euro günstiger als normal erhältlich ist. Alternativ können Sie auch zu den G.Skill Ripjaws V für 49,90 Euro greifen, die noch einmal ein Euro günstiger sind. Besonders empfehlenswert ist das Patriot Viper Steel Kit , das nicht nur recht hohe Taktraten von 3600 MHz erreicht, sonder mit einer straffen Latenz von 17 arbeitet. Das Kit für aktuell nur 59 Euro ist auch Teil unser Gaming-PC-Konfigurationen . Noch etwas schneller taktet das Patriot Viper Steel Kit mit 4000 MHz und CL19 für nur 89 Euro, allerdings können AMD Prozessoren von so hohen Taktraten nicht mehr profitieren. Wenn Sie 32 GB Arbeitsspeicher benötigen, können Sie zum Patriot Viper RGB Kit greifen, welches mit 3600 MHz bei CL18 taktet und obendrein RGB beleuchtet ist, Kostenpunkt ab 129 Euro statt 141 Euro.

SATA- oder PCIe-SSD

Eine günstige SATA-SSD mit 480 GB Speicher stellt die Gigabyte SSD 480 GB fpr 46,90 Euro dar. Beim Lesen erreicht sie bis zu 550 MB/s und beim Schreiben bis zu 480 MB/s. Deutlich schneller sind sie mit der Patriot Viper VPN100 unterwegs, diese setzt nämlich auf das NVMe-Protokoll und erzielt damit bis zu 3200 MB/s beim Lesen und bis zu 2200 MB/s beim Schreiben. Die NVMe-SSD ist für 64 Euro im Angebot und kostet normalerweise 70 Euro. Bei der Mindfactory Gamer's Week sind auch noch weiter SSDs und HDDs mit mehr Speicherplatz im Angebot, allerdings liegen die Preise nur um zwei bis drei Euro unter Bestpreis.

Das Wichtigste - die Grafikkarte

Bei den GPUs gibt es aktuell viele Modelle bei Mindfactory zum aktuellen Bestpreis:

KFA2 GeForce GTX 1650 SUPER EX für 139 Euro statt 159 Euro

derzeit günstigste GTX 1650 SUPER

KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER für 195 Euro statt 208 Euro

derzeit günstigste GTX 1660 SUPER

MSI GeForce GTX 1660 SUPER Gaming X für 229 Euro statt 253 Euro

sehr leises und ab Werk übertaktetes Custom-Design

MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC

für 259 Euro statt 264 Euro

derzeit günstigste RX 5600 XT

KFA2 GeForce RTX 2060 SUPER

für 349 Euro statt 359 Euro

derzeit günstigste RTX 2060 SUPER



KFA2 GeForce RTX 2080 SUPER EX für 639 Euro statt 652 Euro

derzeit günstigste RTX 2080 SUPER

Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 SUPER Waterforce für 799 Euro statt 819 Euro

stark übertaktet RTX 2080 SUPER mit Custom-Wasserkühlung

Nicht an der falschen Stelle sparen - das Gehäuse

Das Gehäuse ist natürlich Geschmackssache. Die einen mögen es mit Glasscheibe und RGB-Beleuchtung, die anderen bevorzugen vielleicht ein funktionales Design mit Lärmdämmung. Hauptsache, Sie holen sich keinen Billigheimer für 20 Euro. Gute Gehäuse sollten ausreichend Platz für die Hardware und fürs Kabelmanagement (2 cm oder mehr) haben. Staubfilter an allen Lüftungsgittern sind ebenfalls empfehlenswert. Staubfilter reduzieren zwar den Airflow, aber verstaubte Komponenten lassen sich auch schlechter kühlen - und Sie müssen nicht einmal im Monat mit dem Staubsauger ran. Besonders praktisch sind magnetisch befestigten Staubfilter - sie lassen sich sehr leicht reinigen.

Gehäuse ohne Sichtfenster und ohne RGB-Beleuchtung

Nanoxia Deep Silence 3 schallgedämmt für 70 Euro

Gehäuse mit Sichtfenster ohne RGB-Beleuchtung

NZXT H510 Midi Tower für 60 Euro

be quiet! Pure Base 600 schallgedämmt für 72 Euro

Corsair Obsidian 500D für 105 Euro

be quiet! Pure Base 700 schallgedämmt für 119 Euro

Gehäuse mit Sichtfenster und mit RGB-Beleuchtung

Azza Arc 241 für 39 Euro

Azza Chroma 410B für 67 Euro

Corsair Carbide Series SPEC-06 RGB für 83 Euro

Corsair Crystal 280X RGB für 155 Euro

Stromspender - das Netzteil

Wenn Sie Strom sparen oder die Umwelt schonen wollen, kaufen Sie ein Netzteil mit "80 PLUS"-Siegel. "Bronze" zertifizierte Netzteile garantieren bei halber respektiver voller Auslastung einen Wirkungsgrad von 88 sowie 85 Prozent:



550W Xilence Performance A+ III Serie 80+ Bronze für 44 Euro

650W Xilence Performance A+ III Serie 80+ Bronze für 50 Euro