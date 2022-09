Millionen Deutsche verlieren Impfstatus im Oktober – wer betroffen ist

Kris Wallburg

Durch Änderungen im Infektionsschutzgesetz verlieren bis zu 12 Millionen Deutsche am 1. Oktober ihren Impfstatus. Die neuen Regelungen im Überblick.

Vergrößern Die Corona-Apps verraten Ihnen, ob Ihr Impfstatus noch gültig ist. © Shutterstock.com/Firn

Zum Stichtag 1. Oktober werden Millionen Deutsche ihren Status als vollständig Geimpfte verlieren. Grund dafür sind neue Voraussetzungen, die im März 2022 im Infektionsschutzgesetz festgehalten wurden. Updates für die Corona-Warn-App sowie die CovPass-App sollen ebenfalls erscheinen und Betroffene darüber informieren, wenn ihr Impfstatus nicht mehr ausreichend ist. Das Bundesgesundheitsministerium informiert über die Änderungen.

So gelten Sie ab dem 1. Oktober als "vollständig geimpft":

- Nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung muss mindestens drei Monate nach der zweiten Einzelimpfung erfolgt sein)

- Nach zwei Einzelimpfungen: PLUS positivem Antikörpertest vor der ersten Impfung

ODER PLUS einer mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten Impfung

ODER PLUS einer mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein

Diese Regeln galten bislang:

- Nach drei Einzelimpfungen

- Nach zwei Einzelimpfungen

- Nach einer Einzelimpfung plus positivem Antikörpertest vor der ersten Impfung

ODER plus einer mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der ersten Impfung

ODER plus einer mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion nach der ersten Impfung; seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Bis zu 12 Millionen Betroffene können Impfstatus verlieren

Das Bundesgesundheitsministerium hat ausrechnet, dass bis zu 11,8 Millionen Deutsche zum Stichtag Ihren Impfstatus verlieren könnten. Von den 63,4 Millionen Geimpften in Deutschland haben 51,6 Millionen eine oder mehrere Auffrischungsimpfungen erhalten. Da aber wohl viele potenziell Betroffene nach der Grundimmunisierung eine Corona-Infektion überstanden haben, gelten diese auch nach der neuen Regelung als vollständig geimpft. In diesem Fall müssen Sie lediglich Ihr Testergebnis in ihrer entsprechenden App hinterlegen.

Zweifach Geimpfte können den Status "vollständig geimpft" durch eine Auffrischungsimpfung wieder erlangen.