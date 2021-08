Hans-Christian Dirscherl

Windows 11 befindet sich auf der Zielgeraden. Doch Microsoft warnt: Windows 11 wird in den nächsten Wochen wieder instabiler werden.

Vergrößern Microsoft warnt: Windows 11 wird wieder instabiler © Damir Khabirov/Shutterstock.com

Wie die US-IT-Nachrichtenseite Betanews berichtet, werden die nächsten Testversionen von Windows 11 buggy und instabil sein. Denn Microsoft verschärft noch einmal das Testen des neuen Windows 11.

Windows 10 Pro für nur 50 Euro im PC-WELT Software-Shop

Die zuletzt an die Insider-Tester herausgegebenen Testversionen von Windows 11 hätten sich als erstaunlich stabil erwiesen. Doch auf die letzten Meter will Microsoft die Bug-Suche noch einmal verschärfen und warnt deshalb die Insider-Tester davor, dass die nun erscheinenden nächsten Betaversionen von Windows 11 fehlerbehafteter sein werden und eher abstürzen können als die zuletzt veröffentlichten Testversionen. Zumindest soll das für Windows-11-Betaversionen gelten, die für den "Dev channel" erscheinen.



Betanews beruft sich für seine Meldung auf die italienische Webseite HTNovo. Diese zitiert aus einer Mail von Microsoft an die Insider-Tester. Demnach wolle Microsoft an den "Dev Channel" frühe Entwicklerversionen von Windows 11 ausliefern, die noch sehr buggy sein könnten. Wer das nicht möchte und stattdessen Windows 11 weiterhin relativ stabil betreiben möchte, sollte deshalb in den Windows-Insider-Program-Einstellungen vom "Dev Channel" zum "Beta Channel" wechseln. Anwender, die dagegen begeistert Fehler aufspüren wollen, müssen nichts tun und können demnächst wieder verstärkt im "Dev Channel" auf die Fehlersuche in Windows 11 gehen.

Windows 11: Alle Neuerungen im Überblick

Windows 11: Erstmals als ISO-Datei zum Download