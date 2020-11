Microsoft warnt: Keinen Dampfrauch in Xbox Series X pusten!

Panagiotis Kolokythas

E-Zigaretten-Dampfrauch in eine Xbox Series X zu pusten, ist keine gute Idee. Davor warnt jetzt auch Microsoft. Der Hintergrund.

Vergrößern Diese Xbox Series X brennt nicht, sondern es wurde E-Zigaretten-Rauch reingepustet - das entsprechende Video stammt von Microsoft selbst © Twitter / Xbox Team

Die Xbox Series X ( hier im PC-WELT-Test ) ist weltweit seit dem 10. November 2020 erhältlich und Microsoft sieht sich zu einer eher ungewöhnlichen Warnung gezwungen. In einem Tweet erklärt das Xbox-Team

Wir können nicht glauben, dass wir das sagen müssen, aber blasen Sie bitte keinen Vape-Rauch in Ihre Xbox Series X.

Hinzugefügt wird dann, dass man für alle Support-Anfragen, die nichts mit dem Rauch einer E-Zigarette zu tun haben, gern den Xbox-Support kontaktieren dürfe. Microsofts Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg erklärt in einem Tweet, die Series-X-Käufer sollen den "Dampfer" beiseitelegen und lieber zum Controller greifen.



Der Hintergrund der Warnung: Im Netz kursieren diverse Videos und Fotos, in denen angeblich gezeigt wird, wie eine Xbox Series X in Brand gerät. Diese Inhalte werden auch teils von mehr oder weniger seriösen News-Websites verbreitet. Bei genauerer Betrachtung fällt dann aber auf, dass es sich um Fake-Videos bzw. Fake-Fotos handelt. In einem von uns entdeckten Beispiel ist eine "rauchende" Xbox Series X zu sehen, die tatsächlich gar nicht eingeschaltet ist.

Viel Aufmerksamkeit erhielt ein Tweet des spanischsprachigen - nicht-offiziellen - Twitter-Kanals Xbox Studio: In einem Video wird demonstriert, wie einfach sich die Fake-Videos über die angeblich "brennenden" Xbox Series X mit einer E-Zigarette erzeugen lassen. Das Video wurde über 2 Millionen Mal aufgerufen. Zur Klarstellung veröffentlichte der Macher des Videos später auch noch englischsprachige Tweets, in denen er die Leser, die der spanischen Sprache nicht mächtig sind, nochmal darauf hinwies, dass sein Video nicht als Empfehlung oder gar Anleitung dazu diene, E-Zigaretten-Dampf in die Xbox Series X zu pusten, sondern er nur demonstrieren wolle, wie die gefakten "Xbox on Fire"-Videos erstellt wurden.