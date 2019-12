Microsoft verschenkt Window-XP-Pulli in XP-Pro-Box

Hans-Christian Dirscherl

Cooles Weihnachtsgeschenk von Microsoft: Ein Pullover mit Windows-XP-Logo in einer witzig angepassten Win-XP-Pro-Box.

Vergrößern Zac Boden freut sich über seinen "Ugly Sweater". Rechts hält er die Versandverpackung für den Pullover in die Höhe. © twitter.com/zacbowden/status/1204687099519221761

Microsoft verschenkt auch zu Weihnachten 2019 wieder einen „hässlichen Pullover“ an ausgewählte Fans. Dieses Mal mit dem Logo von Windows XP. Der „Windows XP Ugly Sweater“ kommt zudem in einer Verpackung, die sehr an die Verkaufsbox von Windows XP Professional erinnert.

Zac Boden, Redakteur von Windows Central, ist einer der glücklichen Empfänger. Er veröffentlichte über Twitter Fotos des Weihnachts-Pullovers. Auf der Vorderseite des „Windows Ugly Sweater“ prangt riesengroß das Windows-XP-Logo. Zudem sind „xp“ und ein Mauszeiger in langen Reihen über den Pullover verteilt.

Der Pullover steckt in einer Versandverpackung, die der legendären blauen Box von Windows XP Professional ähnelt. Allerdings hat Microsoft einige Anpassungen vorgenommen, beispielsweise steht „Soft wear“ statt „Software“ auf der Verpackung und es heißt „Pro-ho-ho-fessional“ statt „Professional“. Und natürlich ist das die Version 2019 von Windows XP. Oben rechts steht auf der Verpackung außerdem: „"For people without Windows XP Soft wear or those with an earlier version", auf Deutsch: „Für Menschen ohne Windows XP Soft wear (weiche Kleidung) oder für solche mit einer früheren Version“.

Von dem Pullover wird es vermutlich nur geringe Stückzahlen geben und man wird ihn wohl nirgends kaufen können.

Das ist bereits das zweite Mal, dass Microsoft ausgewählten Bloggern, IT-Journalisten und Influencern zu Weihnachten einen Pullover mit dem Logo einer alten Windows-Version schenkt. Zu Weihnachten 2018 gab es von Microsoft einen Windows-95-Pullover.

Vergrößern Der Windows-95-Pullover von 2018. © twitter.com/Windows/status/1073341012884500480

Damals verwendete Microsoft bereits die Formulierung Windows Ugly Sweater .