Microsoft veröffentlicht das neue "Skype for Web"

Benachrichtigungsfeld – Ihr Benachrichtigungsfeld informiert Sie was über das was Sie verpasst haben. Klicken Sie auf das Glockensymbol, um Reaktionen auf Ihre Nachrichten, @mentions in Gruppengesprächen oder wenn jemand Sie zitiert hat anzuzeigen - alles an einem zentralen Ort. Klicken Sie einfach auf eine Nachricht im Benachrichtigungsbereich, um in das Gespräch zu springen.