Microsoft verlost Games-of-Thrones-Konsolen bei Facebook und Twitter

Michael Söldner

Passend zur letzten Staffel von Game of Thrones verlost Microsoft zwei exklusive Modelle der Xbox One S.

Vergrößern Microsoft verlost zwei exklusive Modelle der Xbox One S. © xbox.com

Die letzte Staffel von Game of Thrones läuft gerade beim US-TV-Sender HBO. Dies nimmt Microsoft als Anlass, um bei Twitter und Facebook exklusive Versionen der Xbox One S im „Game of Thrones“-Design zu verlosen. Auf Twitter können Fans konkret die All-Digital Edition der Xbox One S mit Targaryen-Branding gewinnen. Neben dem Logo der Serie ist auf der linken Seite das Wappen der Targaryens zu sehen, unter dem die Schuppen eines Drachens angedeutet sind. Bei Facebook verlosen die Redmonder die gleiche Konsole im Nachtkönig-Look. Die blaue Konsole ziert ebenfalls das GoT-Logo, auf der linken Seite findet sich das eisblaue Symbol der weißen Wanderer.

Teilnahmebedingung auf Twitter ist das Teilen des zugehörigen Tweets, der mit den Hashtags #GamerThrones und #Sweepstakes versehen werden muss. Wer auf Facebook am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss den Beitrag lediglich mit einem „Gefällt mir“ markieren. Die Teilnahme ist in allen Ländern möglich, in denen Xbox Live angeboten wird, daher können auch deutsche GoT-Fans mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 23. Mai um 8 Uhr deutscher Zeit. Die erst kürzlich angekündigte All-Digital Edition der Xbox One S verzichtet auf ein Blu-ray-Laufwerk. Spiele können entsprechend nur digital erworben werden. Microsoft bietet die weiße Version der Konsole mit 1-TB-Festplatte zusammen mit Download-Codes für Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3 im Xbox-Store für 229,99 Euro an.

