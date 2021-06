Microsoft unterstützt AMDs FidelityFX SR auf der Xbox

Michael Söldner

Von AMDs DLSS-Alternative FidelityFX Super Resolution (FSR) sollen auch Konsolen wie die Xbox profitieren.

Vergrößern Sogar die Xbox One soll von FSR Gebrauch machen können. © xbox.com

Nach der Ankündigung von AMDs Gegenstück zu Nvidias DLSS dürfen PC-Spieler auf eine bessere Performance in vielen Spielen hoffen. Die Technik FidelityFX Super Resolution (FSR) sorgt dafür, dass Spiele in einer niedrigeren Auflösung berechnet werden, die dann auf die gewünschte Zielauflösung hochgerechnet wird. Dies spart Rechenzeit und kann entsprechend in einer deutlich höheren Bildrate resultieren. Doch FSR ist nicht nur für PC-Spieler interessant, auch auf Konsolen könnte die Technik höhere Bildraten ermöglichen. Microsoft scheint AMDs FSR mit offenen Händen zu empfangen: Die Redmonder haben Xbox-Entwicklern nun die Möglichkeit gegeben, AMDs FidelityFX Super Resolution im Rahmen der Software Game Development Kit für Windows und Xbox zu nutzen.

Dabei steht FSR nicht nur auf der aktuellen Konsole Xbox Series X/S zur Verfügung, auch die betagte Xbox One soll von der Technik profitieren. Nach Ansicht von Jason Ronald , Microsofts Xbox-Programm-Chef, soll FSR Entwickler dabei unterstützen, höhere Bildraten und Auflösungen zu erzielen, ohne dabei viel Mehrarbeit auf PC und Xbox zu haben. Bis die ersten Xbox-Spiele jedoch von FSR Gebrauch machen, dürfte noch einige Zeit verstreichen. Voraussichtlich ist erst Ende 2021 oder Anfang 2022 mit ersten Spielen zu rechnen, die durch FSR eine bessere Performance erzielen. Ob auch Sony auf den FSR-Zug aufspringen möchte, ist derweil noch unklar. Doch gerade in Hinblick auf die für 2022 erwartete VR-Brille PSVR 2 dürfte Sony jede Möglichkeit nutzen wollen, um die Bildrate auf der Brille so hoch wie möglich zu halten. FSR würde sich hierfür gut anbieten. Noch fehlen der Sony-Konsole aber wichtige Funktionen wie VRR, 1440p-Unterstützung oder die lange erwartete M.2-SSD-Speichererweiterung. Dadurch könnte FSR noch eine Weile auf sich warten lassen.

