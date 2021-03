René Resch

Microsoft und Nokia verkünden eine weitere Zusammenarbeit. Dieses Mal allerdings nicht im Consumer-Bereich.

Vergrößern Microsoft und Nokia kooperieren wieder miteinander © Microsoft / Nokia

Der Softwareriese Microsoft und das finnische Unternehmen wollen wieder miteinander kooperieren, das geben die beiden Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Dabei handelt es sich allerdings nicht, wie in der Vergangenheit, um eine Kooperation im Mobilfunkbereich für Consumer, sondern um eine umfangreiche Zusammenarbeit bei Cloud-Lösungen für Unternehmen.

Nokia wird hierbei seine Cloud-RAN-Technologie für Microsoft Azure zur Verfügung stellen und kombinieren. Mit der Zusammenarbeit möchte man die Funktionalität für Endanwender bei neuen Geschäftsanwendungen fördern. Die Initiative unterstützt die Strategie von Nokia, Partnerschaften mit öffentlichen Cloud-Anbietern einzugehen, um die Geschäftsergebnisse für den Endbenutzer voranzutreiben, die für die Monetarisierung von 4G- und 5G-Implementierungen unerlässlich sind.

Zusammenarbeit in drei Stufen

Die Kooperation soll in drei Stufen ablaufen: Nokia wird seine Mobilfunktechnik inklusive Cloud-RAN, Open-RAN, den Radio-Access-Controller (RIC) sowie die eigene "Multi-Access Edge Cloud"-Technologie mit der Azure Private Edge Zone kombinieren. Dabei soll Azure so optimiert werden, um eine minimale Latenz bei 5G-Anwendungen zu bieten und um so Echtzeit-Robotik, Mixed-Reality-Anwendungen und immersives Gaming zu ermöglichen.

Weiterhin wird Nokia sein 5G-RAN mit dem Azure 4G- und 5G-Kern verbinden, um die von Microsofts Kunden geforderten Anwendungsfälle in Unternehmen zu unterstützen. Darüber hinaus werden Microsoft und Nokia weitere Möglichkeiten zur Einbindung des Nokia-Airframe-Open-Edge-Servers als Teil der Telco-Edge-Strategie prüfen und möglichst einbezogen werden. So sollen Rechenkapazitäten darüber verteilt die Implementierung von Cloud RAN, Multi-Access-Edge-Computing (MEC) sowie 5G vorangetrieben werden.