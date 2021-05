Microsoft träumt von xCloud auf Switch und Playstation

Michael Söldner

Microsoft würde seinen Cloud-Streaming-Dienst xCloud sehr gern auch auf der Playstation oder Switch sehen.

Vergrößern Microsoft strebt eine größere Verbreitung von xCloud auf anderen Plattformen an. © microsoft.com

Microsoft will mittelfristig nicht nur mit Spielen und Konsolen Geld verdienen, sondern auch den Streaming-Service xCloud sowie das Abo-Modell Game Pass als lukratives Standbein etablieren. Speziell das Streaming von Xbox-Spielen über die hauseigene Cloud spielt für Microsoft eine immer größere Rolle. Entsprechend groß ist der Drang, den Streaming-Dienst auch auf den Plattformen der Konkurrenz zu etablieren. Dies geht aus dem vermeintlich geleakten E-Mail-Verkehr zwischen Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte bei Microsoft, und Tim Sweeney, Chef von Epic Games, hervor. In der Mail an den Epic-Boss spricht Phil Spencer dabei von den Plänen, das Potenzial der Konsolen-Plattform zu erweitern und diese Pläne entschlossen voranzutreiben. Dabei könne Sweeney gerne mitmachen, wenn er sich dabei wohlfühlen sollte. Gleichzeitig will Spencer aber auch klarstellen, dass man auch Pläne habe, xCloud auf anderen Konsolen zu etablieren. Diese habe man noch lange nicht aufgegeben.

Schon länger gab es Gerüchte um den Wunsch von Microsoft, xCloud auch auf der Playstation oder Nintendo Switch zu etablieren. Mit Nintendo soll es sogar schon weiterreichende Gespräche diesbezüglich gegeben haben. Sony setzt mit PS Now hingegen auf einen eigenen Cloud-Streaming-Dienst für Spiele auf der PS4 und PS5. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass Nintendo oder Sony dem Mitbewerber so viel Raum auf ihren eigenen Geräten einräumen wollen. Dennoch setzt Microsoft die Konkurrenz mit seinem Straming-Angebot xCloud sowie dem Game Pass unter Druck. Der Game Pass sowie xCloud werden für Microsoft neben den eigenen Konsolen eine immer wichtiger werdende Säule in ihren Gaming-Ambitionen. Auf dem PC sowie iOS- und Android-Geräten ist der Streaming-Dienst xCloud bereits vertreten.

