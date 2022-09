Hans-Christian Dirscherl

Microsoft bietet ab sofort das neue Abo "Xbox Game Pass Friends & Family" für bis zu fünf Spieler an. Zum Start aber nur in zwei Ländern. Preis, Details, Upgrade-Bedingungen.

Vergrößern Microsoft startet Xbox Game Pass Friends & Family – der Preis. © Microsoft

Aus dem Leak hat Microsoft jetzt eine offizielle Mitteilung gemacht: Die Preise für "Xbox Game Pass Friends & Family" stehen fest. Demnach will Microsoft in Irland für "Game Pass Friends & Family" 21,99 Euro pro Monat verlangen. In Deutschland dürfte das neue Xbox-Game-Pass-Angebot vermutlich ebenfalls 21,99 Euro kosten.

Den neuen "Xbox Game Pass Friends & Family plan" testet Microsoft derzeit aber nur in Irland und Kolumbien, wie die US-IT-Nachrichtenseite The Verge schreibt ( zuvor konnten Spieler aus diesen beiden Staaten das neue Abonnement nur testen, wenn sie Xbox-Insider-Tester waren ). Mit dem neuen Abonnement "Xbox Game Pass Friends & Family" können Xbox-Game-Pass-Nutzer zusammen bis zu vier weiteren Freunden oder Familienmitgliedern Xbox-Games spielen. Damit steht auch fest, dass es sich bei dem neuen Abo nicht um ein auf Familienmitglieder beschränktes Angebot handelt. Voraussetzung ist aber, dass alle Mitglieder eines Abonnements innerhalb des gleichen Landes wohnen.

"Xbox Game Pass Friends & Family" beinhaltet den Umfang von Ultimate mit EA Play und Xbox Live Gold etc. Sie können damit auf der Xbox One/Series und am PC (Windows 10/11) spielen und ausgewählte Spiele via Cloud streamen. Jedes der fünf Mitglieder besitzt dann ein eigenes Nutzerkonto und ein eigenes Xbox-Profil.

Upgrade für bestehende Abonnements möglich

Bestehende Game-Pass-Abonnements können ein Upgrade auf "Xbox Game Pass Friends & Family" bekommen. Falls sich Xbox-Game-Pass-Ultimate-Nutzer für das Upgrade entscheiden, gelten diese Bedingungen:

Vergrößern Die Upgrade-Bedingungen. © Microsoft

Xbox Game Pass Ultimate kostet in Deutschland für einen Spieler im Monat 12,99 Euro. Der erste Monat kostet nur 1 Euro.

Game Pass Ultimate: Mit diesem Trick 75 % günstiger

Ob und wann Microsoft das neue Angebot auch in Deutschland startet, ist allerdings unbekannt.

Xbox Game Pass Ultimate: Microsoft testet Familienmitgliedschaft