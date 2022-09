Microsoft spendiert dem Terminal eigene Themes

Michael Söldner

Das Windows Terminal kann ab sofort durch Themes aufgewertet werden. Dies sorgt auch für mehr Übersicht.

Vergrößern Der neue Look im Windows Terminal soll für mehr Übersicht sorgen. © microsoft.com

Wer Arbeitsschritte unter Windows besonders schnell ausführen möchte, greift zum Windows Terminal. In diesem Terminalemulator stehen mehrere Registerkarten zur Verfügung, in der Befehlszeilenanwendungen ausgeführt werden können. Das Problem hierbei: Die Optik mit schwarzem Hintergrund und weißer Schrift ermüdet die Augen und mutet eher an wie ein DOS-Rechner aus den 80er Jahren. Mit der Vorschauversion 1.16 spendiert Microsoft dem Windows Terminal endlich mehrere Themes, die für mehr Farbe sorgen.

Mehr Farbe im Spiel

Die dafür nötige Text-Rendering-Engine wurde grundlegend überarbeitet. Die Darstellung der Inhalte wird ab sofort durch die Grafikkarte unterstützt. Das Ergebnis sind deutlich mehr Möglichkeiten zur Personalisierung des Windows Terminals. So stehen beispielsweise mehrere Themes zur Verfügung und auch die Farbgebung der Schrift lässt sich endlich anpassen.

Eine Farbe pro Terminal-Fenster

Microsoft räumt ein, dass die bisherige Farbgebung nicht besonders intuitiv und ansprechend war. Dies soll sich nun ändern: Zu finden sind die neuen Themes für das Windows Terminal in den Einstellungen unter Erscheinungsbild. Ein einmal ausgewähltes Themes lässt sich künftig als Standard festlegen. So erhalten alle Registerkarten des Windows Terminals die gleiche Optik. Daneben lassen sich aber auch Profile anlegen, die ihr eigenes Farbschema verwenden. Dies dürfte für mehr Übersicht sorgen, da sich sofort erkennen lässt, welches Terminal-Fenster für welche Aufgabe gedacht ist.

Download und Community

Wer die Vorschauversion 1.16 von Windows Terminal anschauen möchte, kann die Software aus dem Microsoft Store kostenlos herunterladen . Wer hingegen selbst an der Gestaltung des Programms teilhaben will, kann sich auf Github einer aktiven Community anschließen.



